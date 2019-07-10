Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 16 Винницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 16-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 16 (Винницкая область):

Антонец Татьяна Ивановна : родилась 30 сентября 1956 в селе Боровка Могилев-Подольского района Винницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры пропедевтической педиатрии Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в селе Зарванцы Винницкого района Винницкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Василишен Владимир Николаевич : родился 11 января 1967 года в селе Джугастра Крыжопольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, фермерское хозяйство "Василишен В.М.", член Аграрной партии Украины, проживает в пгт Крыжополь Крыжопольского района Винницкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Аграрная партия Украины.

Вацак Геннадий Анатольевич : родился 9 февраля 1972 года в городе Могилев-Подольский Могилев-Подольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, директор департамента маркетинга ООО "Кондитерский дом "Вацак", беспартийный, проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Вдовцов Михаил Михайлович : родился 27 февраля 1980 в селе Должок Ямпольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель Ямпольской районной государственной администрации Винницкой области, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в селе Должок Ямпольского района Винницкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Воликовский Валентин Михайлович : родился 22 января 1975 года в селе Ольгополь Чечельницкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Свобода", проживает в Ольгополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Галета Роксолана Игоревна : родилась 14 июня 1998 в городе Броды Львовской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель проектов Общественного движения "Слуга народа", беспартийная, проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Клопотовский Виталий Павлович : родился 22 августа 1987 года в селе Писаревка Ямпольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, следователь военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Македон Юрий Николаевич : родился 24 октября 1980 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Марина Виталий Валерьевич : родился 15 мая 1984 года в селе Среднее Водяное Раховского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, администратор ООО "Риг-Дом Констракт" (Румыния, Пьятра-Нямц), беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Сила и честь".

Маринюк Сергей Иванович : родился 6 августа 1977 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Конверго", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Наконечный Анатолий Владимирович : родился 27 апреля 1973 года в селе Клембовка Ямпольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инженер инженерно-авиационной службы, Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники, беспартийный, проживает в городе Феодосия Автономной Республики Крым, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Сирант Владимир Владимирович : родился 19 июля 1966 года в селе Серебринцы Могилев-Подольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель Могилев-Подольского районного совета, член политической партии "Батькивщина", проживает в Серебринцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Склярук Александр Викторович : родился 19 августа 1986 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Томляк Таиса Сергеевна : родилась 8 июня 1992 в селе Микулинцы Литинского района Винницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийная, проживает в Микулинцах Литинского района Винницкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Напомним, Винницкая область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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