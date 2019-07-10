Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 23 Волынская область

Полный список кандидатов в нардепы на 23-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Сергей Николаев

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 23 (Волынская область):

Бойко Тарас Григорьевич: родился 23 января 1982 года в селе Мирогоща Дубенского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КП "Полтавское коммунальное автотранспортное предприятие 1628", член Политической партии "Родной город", проживает в городе Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Родной город".

Констанкевич Ирина Мирославовна: родилась 23 июня 1965 года в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Махортов Дмитрий Юрьевич: родился 13 января 1981 года в городе Лутугино Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель ООО "Юридическая компания "Альфа Лекс Групп", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Оласюк Иван Викторович: родился 10 июля 1981 года в селе Зарика Любешовского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор Луцкого отделения №1 ООО "Технофинанс", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Пирожик Александр Вениаминович: родился 9 декабря 1970 года в селе Ягодное Турийского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, первый заместитель председателя Волынского областного совета, член Политической партии "Свобода", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Приймачук Максим Петрович: родился 19 февраля 1987 года в селе Хотешев Камень-Каширского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ЖСК "Рать", беспартийный, проживает в пгт Ратно Ратнивского района Волынской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Роганов Игорь Юрьевич: родился 23 мая 1982 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, член Политической партии "Вместе Сила", проживает в селе Боратин Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Вместе Сила".

Сковорода Юрий Игоревич: родился 26 июля 1989 года в селе Горка Полонка Луцкого района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Информационное агентство "Волиньпост", беспартийный, проживает в Горка Полонка Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Напомним, Волынская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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