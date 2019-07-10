Выборы-2019: список партии Батькивщина

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Батькивщина" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Тимошенко Юлія Володимирівна : народилася 27 листопада 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 1.

Тарута Сергій Олексійович : народився 23 липня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Наливайченко Валентин Олександрович : народився 8 червня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник, ТОВ "ПАЛ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Соболєв Сергій Владиславович : народився 5 вересня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Нові Безрадичі Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Кондратюк Олена Костянтинівна : народилася 17 листопада 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Кириленко Іван Григорович : народився 2 жовтня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Кожем’якін Андрій Анатолійович : народився 13 листопада 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Немиря Григорій Михайлович : народився 5 квiтня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Власенко Сергій Володимирович : народився 7 березня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Дубіль Валерій Олександрович : народився 26 вересня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Абдуллін Олександр Рафкатович : народився 29 червня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Крулько Іван Іванович : народився 20 липня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Лабунська Анжеліка Вікторівна : народилася 2 листопада 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, адвокат, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Бондарєв Костянтин Анатолійович : народився 13 вересня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Грузьке Макарівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Цимбалюк Михайло Михайлович : народився 21 листопада 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Данілов Віталій Богданович : народився 10 червня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант підприємства, ТОВ "Інвестор-Атіка", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Бєлькова Ольга Валентинівна : народилася 16 червня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 17.

Кучеренко Олексій Юрійович : народився 3 квiтня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Всеукраїнська громадська організація "Спілка власників житла України", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Ніколаєнко Андрій Іванович : народився 23 червня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова ради директорів, ТОВ ВКФ "Велта", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Волинець Михайло Якович : народився 30 жовтня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Конфедерація вільних профспілок України, голова, Незалежна профспілка гірників України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Пузійчук Андрій Вікторович : народився 13 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "Домобудівельна компанія "Фундамент", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Шкрум Альона Іванівна : народилася 2 сiчня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 22.

Кабаченко Володимир Вікторович : народився 1 липня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Івченко Вадим Євгенович : народився 29 сiчня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Євтушок Сергій Миколайович : народився 13 листопада 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Соколов Михайло Володимирович : народився 27 листопада 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Укртранзит", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Лукашук Богдан Олегович : народився 10 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з питань охорони праці, ВКП "Явір-Інвест", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Лівінський Михайло Олександрович : народився 27 липня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Чорноіваненко Олександр Анатолійович : народився 2 вересня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Кіровоградська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Лубківський Маркіян Романович : народився 2 вересня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Митрофанський Сергій Володимирович : народився 28 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник департаменту молодіжної політики, виконавчий Секретаріат Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Рябчин Олексій Михайлович : народився 22 квiтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Макіївка Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Гладій Василь Іванович : народився 23 травня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Івано-Франківська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Куюмчян Мгер Санасарович : народився 25 вересня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Дніпропетровська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Ювілейне Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Тихонов Микола Вікторович : народився 27 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Бондарук Валерій Анатолійович : народився 9 червня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Волиньфарм", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Кужель Олександра Володимирівна : народилася 4 липня 1953 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 37.

Радковський Олег Володимирович : народився 22 серпня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Одеська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Тренкін Юрій Васильович : народився 8 липня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, науково-виробниче підприємство ТОВ "Реал Ассетс", директор, виробничо-дистрибуційна компанія ТОВ "Хлібний дім-Україна", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Курах Іван Ілліч : народився 12 червня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, Центральна міська клінічна лікарня м. Ужгорода, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Верігіна Ірина Костянтинівна : народилася 4 червня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хрустальний Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 41.

Сліпченко Микола Вікторович : народився 18 грудня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Дентал депо", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Гогунська Катерина Андріївна : народилася 6 листопада 1996 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Токмачани", голова, фермерське господарство Гогунського А.В., член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 43.

Олійник Віктор Степанович : народився 27 грудня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник департаменту партійного будівництва, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Подгорний Сергій Петрович : народився 8 березня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник департаменту місцевого самоврядування, кадрової роботи та громадських приймалень, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Шустік Олена Юріївна : народилася 30 травня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Центру політичного навчання департаменту місцевого самоврядування, кадрової роботи та громадських приймалень, Виконавчий секретаріат політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Боднар-Петровська Ольга Борисівна : народилася 19 лютого 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник секретаріату, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України восьмого скликання, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Павловський Андрій Михайлович : народився 25 травня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "Хоуфек", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Томич Іван Федорович : народився 28 червня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Приходько Катерина Степанівна : народилася 18 травня 1950 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Велика Чернеччина Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Вергунов Віктор Анатолійович : народився 3 червня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Яцунь Олександр Михайлович : народився 8 квiтня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Матвієнко Валерія Валеріївна : народилася 24 квiтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Токмацька районна рада Запорізької області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Токмак Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53.

Мороз Леся Іванівна : народилася 22 серпня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант департаменту партійного будівництва, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Пудрик Денис Валерійович : народився 13 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Нове міста Кропивницького, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Захарченко Олексій Анатолійович : народився 26 березня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сучасні рекламні рішення", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Гринчишин Сергій Сергійович : народився 7 липня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника управління – начальник відділу, управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення апарату Київської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Меліхова Тетяна Іванівна : народилася 7 квiтня 1954 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 58.

Янушевич Людмила Петрівна : народилася 25 травня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Богунська районна у місті Житомирі рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 59.

Петрушко Сергій Анатолійович : народився 26 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник керівника департаменту місцевого самоврядування, кадрової роботи та громадських приймалень, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Скочеляс Олександр Анатолійович : народився 9 липня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Заречанський Ігор Геннадійович : народився 16 червня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Супутникова система дистанційної освіти "Тьютор", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Кудіяров Вадим Ігорович : народився 10 жовтня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Ковальський Валентин Казимирович : народився 20 березня 1949 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст із взаємодії з правоохоронними органами, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Старченко Руслан Юрійович : народився 12 травня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65.

Воронов Сергій Вікторович : народився 19 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Петрушевський Петро Григорович : народився 7 березня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Спілка споживчих товариств Кіровоградської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 67.

Токар Аркадій Валентинович : народився 15 липня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови Центральної контрольно-ревізійної комісії, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Попадюк Ігор Ярославович : народився 10 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, управління інвестиційної політики виконавчого апарату Івано-Франківської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Кравчук Петро Костянтинович : народився 11 липня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Євротранслогістик", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Ганненко Ігор Анатолійович : народився 17 червня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді" Сумської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Бойко Галина Миколаївна : народилася 13 жовтня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 72.

Андрюк Андрій Васильович : народився 19 листопада 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, МПП "Шанс", безпартійний, проживає в селі Банилів Вижницького району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Коліщак Віталій Вікторович : народився 7 сiчня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Топорков Микола Іванович : народився 4 травня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, адвокат, безпартійний, проживає в селі Баба Недригайлівського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Козар Андрій Васильович : народився 2 жовтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, адвокат, старший партнер, адвокатське об’єднання "КД-ГРУП", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Янченко Сергій Володимирович : народився 25 червня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ТОВ "Чорноморські Авіалінії", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Гончаренко Тетяна Володимирівна : народилася 12 грудня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78.

Фочук Світлана Георгіївна : народилася 17 травня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Кам’яна Сторожинецького району Чернівецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 79.

Буришин Михайло Федорович : народився 11 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Камінь Декор Буд", голова, ФГ "Ласкі", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Чебелюк Ірина Іванівна : народилася 24 березня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 81.

Колесников Вячеслав Ігорович : народився 12 червня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Шепета Віктор Михайлович : народився 25 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Чортківська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Чортків Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Верба Вікторія Володимирівна : народилася 15 березня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Харківська обласна організація політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 84.

Петровський Сергій Олександрович : народився 22 липня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Морське Агентство Альтаїр", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Малеванець Олексій Анатолійович : народився 18 травня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Компанія "УкрХімЕкспорт", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Трошин Станіслав Ігорович : народився 4 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПрАТ "БК "Будмеханізація", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.

Мітніцький Юрій Георгійович : народився 8 квiтня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус, Попільнянський районний нотаріальний округ Житомирської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Андрушки Попільнянського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Бєлоножко Олег Вячеславович : народився 18 грудня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, ТОВ "РО ЄВРОМЕД", фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 89.

Воронецький Словян Ількович : народився 20 лютого 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, управління соціального захисту населення Хмельницької міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Якуб Іван Миколайович : народився 1 березня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Соната", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Тупичів Городнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Колісніченко Роман Миколайович : народився 24 березня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Центральноукраїнський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Бебешко Анатолій Сергійович : народився 3 вересня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Троцький Олександр Андрійович : народився 24 серпня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Козельщинський селищний голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Козельщина Козельщинського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 94.

Жук Василь Васильович : народився 24 березня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ППА "Хлібодар", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Торки Радехівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95.

Рабцун Олександр Іванович : народився 23 жовтня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник наглядової ради, ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", голова наглядової ради, ТДВ "Страхова компанія РОКСОЛАНА", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Фукс Геннадій Григорович : народився 14 вересня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, українсько-американське спільне підприємство "ІНТРЕЙД", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 97.

Дєдов В’ячеслав Ілліч : народився 3 сiчня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови ради директорів регіону (Південь), Корпорація "Сварог Вест Груп", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Кельменці Кельменецького району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Маменька Світлана Ярославівна : народилася 5 жовтня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, обслуговуючий кооператив "СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дрогобич Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 99.

Мущенко Оксана Володимирівна : народилася 6 грудня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник громадських приймалень політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" департаменту місцевих рад, кадрової роботи та громадських приймалень, Виконавчий секретаріат політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 100.

Волошин Ігор Володимирович : народився 27 серпня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Черкаська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 101.

Бабенко Григорій Іванович : народився 19 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Автодім плюс", помічник – консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Гуринчук Дмитро Павлович : народився 18 квiтня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, виробничий кооператив "Ремонтник", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.

Григорець Любомир Дмитрович : народився 8 лютого 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Харківська обласна організація Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 104.

Кушнір Володимир Іванович : народився 20 червня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЕНЕРГОЮНІТ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Свалява Свалявського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Романовська Ольга Валеріївна : народилася 21 березня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 106.

Литвиненко Ольга Володимирівна : народилася 11 липня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 107.

Токар Денис Михайлович : народився 5 квiтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 108.

Саківський Валентин Цезарович : народився 14 лютого 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Ружин Ружинського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 109.

Супрун Геннадій Іванович : народився 1 сiчня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Новосанжарська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Руденківка Новосанжарського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Коба Юлія Владиславівна : народилася 2 травня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 111.

Сторубльов Ярослав Миколайович : народився 29 липня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник виробничого підрозділу, Бахмацька машинна колійна станція регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ "Українська залізниця", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 112.

Табачук Андрій Володимирович : народився 11 лютого 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи факультету економіки та менеджменту, Центральноукраїнський національний технічний університет, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113.

Кирда Людмила Федорівна : народилася 9 червня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Маневичі Маневицького району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 114.

Хахулін Владислав Костянтинович : народився 26 сiчня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, виконавчий апарат Київської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 115.

Калінська Оксана Миколаївна : народилася 18 квiтня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальний заклад середньої освіти III ступеня "Жмеринський ліцей" територіальної громади м. Жмеринка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Жмеринка Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 116.

Прончак Юрій Дмитрович : народився 4 травня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Коросно Перемишлянського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 117.

Баранов Андрій Володимирович : народився 18 жовтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Сумська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Хроменко Ольга Анатоліївна : народилася 21 серпня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Селидове Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 119.

Малютіна Олена Олександрівна : народилася 15 квiтня 1954 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Техметком", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 120.

Левицький Олександр Михайлович : народився 28 травня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селищі Отинія Коломийського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 121.

Черен Ольга Миколаївна : народилася 3 лютого 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Турійська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Липа Турійського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 122.

Кравцова Наталія Олегівна : народилася 16 липня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Агро Арена", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 123.

Задорожнюк Анатолій Васильович : народився 21 червня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Козятинська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Кашперівка Козятинського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 124.

Мазник Ярослав Євгенович : народився 5 жовтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Радехів Радехівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Сініцин Олексій Валентинович : народився 14 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СВМ ПЛЮС", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 126.

Раті Жужанна Йосипівна : народилася 25 травня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старша медсестра паліативного відділення, КЗ "Ужгородська районна лікарня", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Велика Добронь Ужгородського району Закарпатської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 127.

Ханатов Микола Миколайович : народився 24 сiчня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Попасна Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 128.

Кузьменко Михайло Іванович : народився 21 листопада 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вугледар Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 129.

Ніколайчук Олег Леонідович : народився 6 травня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.

Саченко Алла Володимирівна : народилася 15 червня 1954 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, страхова компанія "Альфа-Гарант", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Гадяч Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 131.

Шандренко Людмила Володимирівна : народилася 7 квiтня 1959 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 132.

Чушкін Олексій Іванович : народився 19 липня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Голованівськ Голованівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133.

Сотніков Олег Леонідович : народився 2 серпня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер-управитель на автомобільному транспорті, ФОП Хоменко М.О., член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 134.

Галаченко Олександр Олександрович : народився 24 сiчня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, Клінічний санаторій "Хмільник" ЗАТ "Укрпрофоздоровлення", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Немирів Немирівського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 135.

Сачук Ганна Василівна : народилася 3 грудня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Любомльська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Коцури Любомльського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 136.

Мельник Володимир Сергійович : народився 30 серпня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Зелене Поле Криворізького району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 137.

Угрин Іван Михайлович : народився 8 серпня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Снятинська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Белелуя Снятинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 138.

Серпенінов Руслан Петрович : народився 3 лютого 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Сарненська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Голубенко Нелля Олександрівна : народилася 18 вересня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 140.

Заболотня Лідія Іванівна : народилася 13 червня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, спеціаліст організаційного відділу, виконавчий комітет Баштанської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Баштанка Баштанського району Миколаївської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 141.

Бекерська Людмила Сергіївна : народилася 5 серпня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Василівка Василівського району Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 142.

Савченко Федір Миколайович : народився 15 вересня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Самфін", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Інтернаціональне Близнюківського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

Колодій Іван Йосифович : народився 9 квiтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 144.

Шкурко Ольга Миколаївна : народилася 4 грудня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, організатор громадських заходів, БО "Благодійний фонд Олександра Романовського", фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 145.

Бувайло Світлана Анатоліївна : народилася 22 грудня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Степанівка Костянтинівського району Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 146.

Мельник Валентина Михайлівна : народилася 5 червня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, учитель англійської мови, Куликівський ЗЗСО I -III ступенів, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Куликівка Куликівського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 147.

Пліщук Ярослав Петрович : народився 13 жовтня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар акушер-гінеколог, КНП "Чортківська ЦКРЛ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Білобожниця Чортківського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 148.

Метельський Анатолій Францович : народився 11 лютого 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Ємільчине Ємільчинського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 149.

Сідько Валерій Григорович : народився 19 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Ковалеве Котелевського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 150.

Кухарук Наталія Леонідівна : народилася 23 сiчня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, КНП "Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Летичівської селищної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Чапля Летичівського району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 151.

Тепляков Сергій Олександрович : народився 6 квiтня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 152.

Новікова Наталія Вікторівна : народилася 2 серпня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків, виконавчий комітет Пісківської селищної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Бородянка Бородянського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 153.

Рибак Павліна Юхимівна : народилася 18 березня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Теплицька центральна бібліотечна система, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Теплик Теплицького району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 154.

Мірошник Олександр Григорович : народився 7 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ВКПП "Укрторгобладнання", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 155.

Цапай Володимир Васильович : народився 12 серпня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Старі Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 156.

Хімічук Інна Володимирівна : народилася 18 серпня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Прем’єр Плаза ЛТД", безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 157.

Левківська Марія Михайлівна : народилася 23 липня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, координатор по роботі зі студентами, КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 158.

Павлова Марія Борисівна : народилася 4 вересня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Гуляницьке Врадіївського району Миколаївської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 159.

Авраменко Сергій Дмитрович : народився 9 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Більмак Більмацького району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.

Онищенко Наталія Володимирівна : народилася 26 липня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Шевченківська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Шевченкове Шевченківського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 161.

Смахтін Сергій Павлович : народився 9 сiчня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 162.

Дяговець Олена Володимирівна : народилася 27 березня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Інфосервіс" Сумської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 163.

Яременко Олена Петрівна : народилася 10 вересня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Чуднів Чуднівського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 164.

Бойко Юлія Вікторівна : народилася 15 сiчня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Хорольський агропромколедж ПДАА, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хорол Хорольського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 165.

Боголюбський Дмитро Миронович : народився 7 травня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 166.

Шаравара Віталій Васильович : народився 21 листопада 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.

Русін Іван Іванович : народився 11 грудня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Крижопільська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Висока Гребля Крижопільського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 168.

Поцелуєв Володимир Іванович : народився 2 вересня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КНП "Сумська центральна районна клінічна лікарня" Сумської районної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Сад Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 169.

Плахотнік Олена Олександрівна : народилася 7 червня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 170.

Фармус Руслан Романович : народився 2 травня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора з питань інформаційного мовлення та корпоративного управління, ОТБ "Галичина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 171.

Ткаченко Сергій Сергійович : народився 1 березня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Виконавчий комітет Канівської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 172.

Камінська Вікторія Анатоліївна : народилася 26 жовтня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, учитель української мови та літератури, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 75, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 173.

Теньтюк Олег Миколайович : народився 16 березня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Громадська організація "Гільдія вільної міжнародної торгівлі", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 174.

Дьяков Володимир Олександрович : народився 20 березня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Білицьке Добропільського району Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 175.

Забродський Геннадій Олександрович : народився 5 жовтня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу енергетичного менеджменту, Житомирська обласна державна адміністрація, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 176.

Пазюк Сергій Георгійович : народився 2 травня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Пирятинська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Вікторія Пирятинського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 177.

Поліщук Сергій Михайлович : народився 24 серпня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КЛАЙТ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 178.

Ільніцький Костянтин Федорович : народився 14 травня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Підприємство об’єднання громадян "Вінницьке учбово-виробниче підприємство Українського Товариства Сліпих", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 179.

Неофітна Лілія Павлівна : народилася 1 грудня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 180.

Барський Олександр Леонідович : народився 21 листопада 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з комерційної частини, Одеський національний академічний театр опери та балету, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 181.

Поліщук Ігор Віталійович : народився 20 грудня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 182.

Нікітін Євгеній Олександрович : народився 7 сiчня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор філії, ТОВ "Мікро-Ф", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 183.

Остапенко Оксана Михайлівна : народилася 5 листопада 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лаборант кафедри "Транспортні технології підприємств", Приазовський державний технічний університет, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 184.

Батлюк Олег Володимирович : народився 9 жовтня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, Зернова компанія ТОВ "Баол сервіс", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 185.

Рудник Анна Сергіївна : народилася 4 червня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 186.

Робкін Сергій Олегович : народився 7 березня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 187.

Бугрєєв Сергій Іванович : народився 10 березня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 188.

Руденко Інна Вікторівна : народилася 28 травня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Будівництво та Монтаж", безпартійнa, проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 189.

Губанов Михайло Анатолійович : народився 19 квiтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ОШОК", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 190.

Сачава Олександр Дмитрович : народився 16 квiтня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 191.

Ярошенко Ольга Геннадіївна : народилася 24 листопада 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Кленове Богодухівського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 192.

Нещебний Ігор Георгійович : народився 24 грудня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 193.

Цуркан Віталій Олександрович : народився 13 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу інформаційного забезпечення діяльності керівництва обласної ради управління забезпечення діяльності керівництва обласної ради, виконавчий апарат Одеської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 194.

Хорішко Володимир Володимирович : народився 15 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, генеральний директор, ТОВ "Агро-Союз Синельникове", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 195.

Смирнова Олена Сергіївна : народилася 8 жовтня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 196.

Струк Ольга Олександрівна : народилася 26 жовтня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 197.

Бабаченко Віктор Вікторович : народився 4 грудня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Чорноморськ Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 198.

Солоха Сергій Олексійович : народився 13 сiчня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 199.

Токмаков В’ячеслав Євгенович : народився 19 квiтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 200.

Кисіль Олександр Вікторович : народився 22 грудня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Геотерм Енерджи", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Нова-Царичанка Білгород-Дністровського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 201.

Чайка Дмитро Володимирович : народився 16 червня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, продавець інструменту, ТОВ "Станкоінструментімпорт", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 202.

Сокольченко Ігор Володимирович : народився 24 жовтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника відділу розвитку місцевого самоврядування та децентралізації, виконавчий апарат Дніпропетровської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 203.

Шевченко Олександр Анатолійович : народився 14 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу з роботи з ключовими клієнтами, ФОП Шевченко С.А., член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 204.

Бурбика Віталій Олександрович : народився 23 березня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 205.

Леонова Катерина Валеріївна : народилася 27 вересня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 206.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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