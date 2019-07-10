Выборы-2019: список партии Всеукраинское объединение Факел

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Всеукраинское объединение Факел" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Однорог Тетяна Василівна : народилася 26 вересня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 1.

Крамар Олександр Сергійович : народився 27 вересня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник Голови, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Гончаров Олександр Юрійович : народився 16 вересня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Зручно купувати", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Євчук Ольга Ярославівна : народилася 3 липня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, віцепрезидент, Громадська організація "Бізнес клуб "Інлідер", безпартійнa, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Мілко Наталія Гаврилівна : народилася 24 липня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, терапевт, Білоцерківський пологовий будинок, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Качинський Владислав Володимирович : народився 1 листопада 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Різник Маргарита Василівна : народилася 24 липня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 7.

Гіптенко Роман Анатолійович : народився 14 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Лідіч Юлія Олександрівна : народилася 19 жовтня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 9.

Паруш Євген Панасович : народився 5 травня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Баранник Василь Володимирович : народився 17 грудня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Гладченко Дмитро Сергійович : народився 25 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Храпак Владислав Володимирович : народився 12 листопада 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Троцько Жанна Володимирівна : народилася 19 лютого 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 14.

Білоножко Євгеній Павлович : народився 13 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студент, Університет кардинала Стефана Вишинського, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Костюк Євгеній Валерійович : народився 27 березня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Богинич Катерина Володимирівна : народилася 7 травня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в селі Солониця Лубенського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 17.

Коваленко Станіслав Сергійович : народився 18 липня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий аналітик, ТОВ "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Третяк Сергій Валерійович : народився 20 червня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Новояворівськ Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Кицман Віталій Ярославович : народився 1 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Перхалець Марія Степанівна : народилася 24 серпня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Білковська Анна Ігорівна : народилася 15 червня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 22.

Лагода Юрій Олександрович : народився 6 травня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Герелюк Іван Миколайович : народився 18 березня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу матеріально-технічного постачання, ПрАТ "Івано-Франківський арматурний завод", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Горб Олександр Олексійович : народився 23 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, майстер з експлуатації та ремонту гідрообладнання, ТОВ "Металополіс", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Вдовиченко Андрій Вікторович : народився 2 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Стасовський Олексій Миколайович : народився 27 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Лозова Лозівський район Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Роговий Андрій Борисович : народився 1 грудня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Голубенко Олена Петрівна : народилася 20 жовтня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з управління персоналом, ТОВ "Енергетика майбутнього", безпартійнa, проживає в смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Дудко Ігор Володимирович : народився 15 вересня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Замкова Юлія Андріївна : народилася 17 квiтня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ТОВ "ВІП МАЙСТЕР", безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 31.

Антонюк Олександр Васильович : народився 25 серпня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ФОП Фурсенко О.В., безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Шемігон Олена Олександрівна : народилася 25 грудня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 33.

Анісімов Анатолій Миколайович : народився 2 листопада 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Мартинюк Наталія Віталіївна : народилася 8 квiтня 1997 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу проектів, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ РА", безпартійнa, проживає в селі Сварині Володимирецького району Рівненської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 35.

Коменотрус Дмитро Михайлович : народився 12 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Каравай Петро Володимирович : народився 12 липня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник адміністративно-господарського відділу, ПАТ "Енергобанк", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Суходольський Владислав Васильович : народився 11 жовтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ "Містобудування інвест ЛТД", безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Семенов Вячеслав Олександрович : народився 26 сiчня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Антошків Яна Олександрівна : народилася 22 вересня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітня, безпартійнa, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 40.

Семенова Марія Сергіївна : народилася 15 липня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 41.

Рудая Людмила Станіславівна : народилася 25 липня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42.

Семченко Маріанна Станіславівна : народилася 11 липня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 43.

Лапчук Геннадій Михайлович : народився 31 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Видиш Сергій Феодосійович : народився 19 березня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з продажу автомобілів, ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР ГолосІЇВСЬКИЙ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Федусова Марина Анатоліївна : народилася 7 серпня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, діловод, КЗ "ДНЗ № 32" КМР, безпартійнa, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Бичок Ольга Іванівна : народилася 28 липня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший контролер – касир, АТ "Ощадбанк", безпартійнa, проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Скрипник Леся Миколаївна : народилася 26 серпня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ФОП Скрипник М.В., безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 48.

Качаненко Руслан Валерійович : народився 4 березня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, менеджер зі збуту, ТОВ "Благоустрій БЦ", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Щербина Сергій Миколайович : народився 11 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, верстатник деревообробних верстатів, ТОВ "Віп Майстер", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Мазій Володимир Володимирович : народився 23 квiтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Гуменюк Тарас Вікторович : народився 5 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, прикладний програміст, ФОП Трегуб Ю.Л., безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Сторчакова Ірина Миколаївна : народилася 28 серпня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ТОВ "ВІП МАЙСТЕР", безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53.

Коробка Олександр Анатолійович : народився 29 листопада 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Даровський Олександр Миколайович : народився 7 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Вальчук Анна Василівна : народилася 3 вересня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Семида Віталій Володимирович : народився 16 сiчня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, верстатник деревообробних верстатів, ТОВ "ВІП МАЙСТЕР", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Обертинський Олександр Леонідович : народився 26 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Гайок Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Кучак Владислав Петрович : народився 16 вересня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ПП "Рельєф", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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