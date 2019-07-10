Выборы-2019: список партии ВО Свобода

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "ВО Свобода" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Тягнибок Олег Ярославович : народився 7 листопада 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Білецький Андрій Євгенійович : народився 5 серпня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Ярош Дмитро Анатолійович : народився 30 вересня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Тарасенко Андрій Іванович : народився 17 листопада 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Кошулинський Руслан Володимирович : народився 9 вересня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова Секретаріату, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Бенюк Богдан Михайлович : народився 26 травня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, актор, Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Кудряшов Родіон Олегович : народився 21 сiчня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник Центрального штабу, ПП "Національний Корпус", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Сич Олександр Максимович : народився 16 липня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Івано-Франківська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Іллєнко Пилип Юрійович : народився 30 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова, Державне агентство України з питань кіно, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Сиротюк Юрій Миколайович : народився 10 квiтня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, недержавний аналітичний центр "Українські студії стратегічних досліджень", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Петренко Олег Миколайович : народився 17 вересня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Вітів Анатолій Миколайович : народився 22 липня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Левицький Андрій Васильович : народився 21 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, шеф-редактор, ТОВ "Престайм.ком.юа", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Лабайчук Василь Іванович : народився 7 сiчня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Збараж Збаразького району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Алфьоров Олександр Анатолійович : народився 30 листопада 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Інститут історії України Національної академії наук України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Мохник Андрій Володимирович : народився 15 червня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Кайда Олексій Петрович : народився 27 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань виконавчих органів ради, Івано-Франківська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Підгороднє Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Клімачов Арсентій Миколайович : народився 20 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Шендибило Віктор Володимирович : народився 24 листопада 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Панькевич Олег Ігорович : народився 21 липня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Львівська обласна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Броди Бродівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Бевз Сергій Васильович : народився 10 лютого 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Кузик Петро Миколайович : народився 1 серпня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Сабій Ігор Михайлович : народився 4 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Київська обласна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Дроздов Олександр Дмитрович : народився 24 серпня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Загазей Володимир Іванович : народився 17 березня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Капітал Спецресурс", безпартійний, проживає в селі Котюжини Збаразького району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Бондарчук Олег Володимирович : народився 16 березня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична фірма "Бондарчук і Партнери", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Котенко Денис Валерійович : народився 18 травня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Лупаков Євген Олександрович : народився 26 вересня 1947 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Королик Михайло Михайлович : народився 25 листопада 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника виконавчого апарату, Тисменицька районна рада Івано-Франківської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Любінський Олег Євгенович : народився 20 лютого 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КУ ТОР "Тернопільська обласна Школа вищої спортивної майстерності", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Зайченко Максим Леонідович : народився 12 березня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Єрмілов Вадим Юрійович : народився 1 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник служби безпеки, ТОВ "Юнітс Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Черкашин Юрій Сергійович : народився 4 листопада 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Д’яченко Андрій Володимирович : народився 28 жовтня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Любарт 1085", безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Чорна Галина Михайлівна : народилася 18 листопада 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 35.

Бучинський Олексій Андрійович : народився 4 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Рівненська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Кирилов Владислав Ігорович : народився 21 квiтня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Постовий Володимир Ілліч : народився 24 липня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПАТ "ГІПСОВИК", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Виноградова Діана Олександрівна : народилася 26 грудня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 39.

Черняков Валерій Вікторович : народився 13 листопада 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Сухий Ігор Олегович : народився 3 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Понебель Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Чашка Марія Теодорівна : народилася 23 листопада 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42.

Фурман Олексій Юрійович : народився 4 травня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ВКФ "Козак+", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Швайка Ігор Олександрович : народився 25 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Медіа-Центр "Голос Свободи", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Люботин Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Лінський Олександр Анатолійович : народився 7 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Коренок Владислав Володимирович : народився 2 вересня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Макарів Макарівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Ботнар Юрій Андрійович : народився 24 липня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Черкаська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Червак Богдан Остапович : народився 29 червня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник Голови, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Замковий Олександр Іванович : народився 17 квiтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Шейда Михайло Леонідович : народився 12 лютого 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЛАДА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Попов Денис В’ячеславович : народився 3 серпня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Супрун Сергій Анатолійович : народився 1 сiчня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-психіатр, КНП "Сумська ЦРКЛ", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Єгоров Олексій Олексійович : народився 12 травня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, фінансове управління Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Мельничук Віталій Кузьмич : народився 21 квiтня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Чернівецька обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Рідківці Новоселицького району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Гаврилко Олег Григорович : народився 19 сiчня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Княжанський Ігор Віталійович : народився 12 грудня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Губський Демид Олександрович : народився 15 вересня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Василець Костянтин Сергійович : народився 18 березня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Колос", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Бобанич Тарас Миколайович : народився 15 березня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Шиян Анатолій Васильович : народився 12 серпня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Мирончук Володимир Борисович : народився 6 листопада 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, начальник охорони групи об’єктів, ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШИН", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Астраханцев Андрій Владиславович : народився 4 липня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Янтар Денис Андрійович : народився 21 липня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Бондарчук Сергій Володимирович : народився 28 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Коростишівська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Коростишів Коростишівського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65.

Аліфанов Микола Іванович : народився 19 березня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СПЕЦРЕСУРСИ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Степанівка Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Кухарська Юлія Володимирівна : народилася 2 серпня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.

Безкостий Роман Петрович : народився 1 грудня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студент, Тернопільський національний економічний університет, безпартійний, проживає в селі Данилівці Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Заіка Артем Миколайович : народився 14 серпня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "ФАТ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Ізюм Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Байло Людмила Віталіївна : народилася 8 квiтня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 70.

Литвиненко Артур Ігорович : народився 31 сiчня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Онуфріїв Роман Михайлович : народився 20 вересня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Місто НВ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Угорники міста Івано-Франківська, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Берездецький Мар’ян Романович : народився 12 вересня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Райлів Стрийського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Панаско Наталія Валеріївна : народилася 11 грудня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 74.

Касьян Ольга Олександрівна : народилася 13 сiчня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ромненський завод "Поліграфмаш", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 75.

Турецька Наталя Іванівна : народилася 26 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КУ ТОР "Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 76.

Тютюнник Микита Володимирович : народився 22 лютого 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "КРИСТАЛ ХЕРСОН", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Сабій Юлія Сергіївна : народилася 9 серпня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий справами виконавчого комітету, Хмельницька міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78.

Кутняк Святослав Вікторович : народився 12 червня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Фармацевтична компанія ФарКоС", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Хмельницький Вячеслав Вікторович : народився 5 грудня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Головко Степан Сергійович : народився 8 грудня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Видавництво "Орієнтир", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Подвишенний Олександр Андрійович : народився 14 липня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Національний університет "Острозька академія", безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Осіпчук Юрій Юрійович : народився 4 серпня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Петришин Володимир Мирославович : народився 21 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Бик Олександр Васильович : народився 3 лютого 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, АБ "Ватра", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Іваничі Іваничівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Шевчук Ігор Михайлович : народився 5 жовтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий справами виконавчого комітету, Івано-Франківська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Угорники міста Івано-Франківська, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Тамарін Сергій Васильович : народився 18 лютого 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.

Фірцак Олександр Іванович : народився 12 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник охорони, ТОВ "Фастпол", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Василькевич Костянтин Юрійович : народився 1 сiчня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з медичної частини, КЗ ЛОР "Львівський геріатричний пансіонат", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 89.

Чашка Василь Геннадійович : народився 18 жовтня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, КП ТОР "Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Лучак Ігор Олексійович : народився 28 вересня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Галайко Богдан Миколайович : народився 24 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист, Національний музей "Меморіал жертв Голодомору", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Казаков Віталій Сергійович : народився 9 травня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Вороновиця Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Ромащенко Андрій Миколайович : народився 28 листопада 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 94.

Яковенко Дмитро Валерійович : народився 22 червня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, ДП "НЕК "Укренерго" Дніпровська ЕС, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95.

Барняк Тарас Михайлович : народився 14 сiчня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник управління зв’язків із світовим українством, Міністерство закордонних справ України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Усенко Роман Петрович : народився 29 квiтня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Хуст Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 97.

Яремчук Руслан Анатолійович : народився 21 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Родниківський сільський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Родниківка Уманського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Гринюк Ігор Олександрович : народився 22 листопада 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Семененко Олександр Анатолійович : народився 4 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.

Чернишев Роман Михайлович : народився 8 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 101.

Гуренко Юрій Вікторович : народився 13 липня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "АР ЕН ЕЛ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Чабановський Роман Олександрович : народився 2 лютого 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "ГПЛ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.

Бойко Денис Володимирович : народився 18 серпня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 104.

Вілівчук Максим Олександрович : народився 18 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Житомирська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Пелешак Ярослав Антонович : народився 11 сiчня 1941 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 106.

Чупринюк Олександр Анатолійович : народився 8 серпня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Вишневе Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 107.

Ноєвий Юрій Миколайович : народився 10 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", відсутні відомості щодо місця проживання, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 108.

Дем’янчук Андрій Володимирович : народився 23 червня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Олієво-Королівка Городенківського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 109.

Артюх Юрій Петрович : народився 13 липня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Микуличі Бородянського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Куриленко Іван Петрович : народився 31 липня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 111.

Галущак Михайло Михайлович : народився 11 серпня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, молодший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Миколаїв Миколаївського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 112.

Дорофєєв Максим Анатолійович : народився 31 березня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "ЕЛІТ ФАРМ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113.

Дорошенко Дмитро Васильович : народився 28 жовтня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 114.

Сойкіна Тетяна Сергіївна : народилася 5 липня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Теплодар Одеської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 115.

Соболевський Владислав Юрійович : народився 1 березня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

Шмідт Влас Віталійович : народився 22 листопада 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 117.

Дебенко Ігор Богданович : народився 9 сiчня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Вовчок Любомира Луківна : народилася 10 лютого 1958 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 119.

Янголенко Олексій Сергійович : народився 17 червня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 120.

Тимошик Михайло Морозенкович : народився 12 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Маркетингові технології ПБС", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 121.

Євтушенко Юрій Вікторович : народився 7 листопада 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, слюсар-сантехнік, КЗВО "Дніпропетровський педагогічний коледж" Дніпропетровської обласної ради, безпартійний, проживає в селі Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 122.

Сірий Святослав Олесьович : народився 27 серпня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 123.

Горгота Олеся Богданівна : народилася 3 грудня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри психології та соціології, Міжрегіональна академія управління персоналом, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 124.

Буділов Михайло Михайлович : народився 8 травня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Тарнавський Олександр Андрійович : народився 5 березня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 126.

Однороманенко Олександр Михайлович : народився 12 вересня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Києво-Святошинська районна рада Київської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 127.

Савчук Олександр Іванович : народився 15 вересня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Рівнекнига" Рівненської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 128.

Федчун Костянтин Володимирович : народився 1 березня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 129.

Сивачук Сергій Олексійович : народився 18 серпня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, народний аматорський драматичний колектив "Думка" Івано-Франківського міського Народного дому, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.

Сушик Микола Миколайович : народився 13 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Любомльська районна рада Волинської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Любомль Любомльського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 131.

Лелекач Томаш Золтанович : народився 12 липня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, художньо-технічний редактор, МПП "Гражда", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Костенков Дмитро Вадимович : народився 17 листопада 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133.

Геращенко Ярина Михайлівна : народилася 10 березня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та туризму, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 134.

Нехода Юрій Олексійович : народився 10 жовтня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 135.

Дмитрук Олександр Романович : народився 25 липня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 136.

Драгущак Ірина Олегівна : народилася 16 травня 1998 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 137.

Лагунова Олена Григорівна : народилася 22 жовтня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 138.

Денисов Костянтин Вікторович : народився 16 листопада 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Каплун Руслан Андрійович : народився 28 листопада 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Добропілля Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 140.

Шумейко Володимир Андрійович : народився 16 травня 1951 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, військовий пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 141.

Шарій Євген Юрійович : народився 21 липня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Первомайську Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142.

Таран Олександр Федорович : народився 13 липня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

Когут Денис Анатолійович : народився 6 жовтня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 144.

Попік Артем Леонідович : народився 25 сiчня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Костянтинівка Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 145.

Дерн Геннадій Володимирович : народився 3 листопада 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Садове Білозерського району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 146.

Супрун Руслан Максимович : народився 1 жовтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, агент комерційний, станція "Лантратівка" Донецької залізниці, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Білокуракине Білокуракинського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 147.

Туєшин Олег Володимирович : народився 18 квiтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, водій, Надвірнянська міська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Надвірна Надвірнянського раойну Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 148.

Петренко Ігор Юрійович : народився 21 грудня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Великі Мости Сокальського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 149.

Солощенко Олександр Валерійович : народився 8 листопада 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 150.

Зайцев Сергій Георгійович : народився 5 лютого 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151.

Башта Олександр Ілліч : народився 16 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт, ТОВ "Екор ТЗ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 152.

Зайчук Ігор Олександрович : народився 12 серпня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 153.

Лещишин Руслан Миколайович : народився 11 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 154.

Бохняк Володимир Ярославович : народився 6 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комірник, ТОВ "Вест Логістик", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 155.

Ткачов Дмитро Юрійович : народився 12 липня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 156.

Рідько Роман Миколайович : народився 13 квiтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ "ЕКО", безпартійний, проживає в місті Золотоноша Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 157.

Кривенко Олег Вікторович : народився 1 жовтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник контрольно-ревізійного відділу, КП КОР "Фонд комунального майна", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 158.

Іванова Анна Григорівна : народилася 5 травня 1949 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 159.

Величко Сергій Олегович : народився 3 сiчня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.

Магурчак Валентина Миколаївна : народилася 28 жовтня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Горохів Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 161.

Заморський Юрій Йосипович : народився 20 липня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Жмеринський районний відділ Державної міграційної служби України у Вінницькій області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Жмеринка Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 162.

Віняр Степан Михайлович : народився 28 грудня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 163.

Горлач Євген Миколайович : народився 16 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бармен, ФОП Ткач І.В., безпартійний, проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

Куча Андрій Іванович : народився 5 грудня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Дирекція парків" Черкаської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 165.

Когут Зоряна Тарасівна : народилася 26 сiчня 1997 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 166.

Апостолюк Іван Васильович : народився 18 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Юрківці Заставнівського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.

Міщенко Ганна Андріївна : народилася 9 липня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Козельщина Козельщинського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 168.

Бовсуновська Марія Анатоліївна : народилася 20 грудня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Інститут української мови НАН України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 169.

Аксьоненко Дмитро Павлович : народився 25 травня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Солоницівка Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 170.

Сарабун Назар Іванович : народився 13 листопада 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Жовнівка Бережанського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 171.

Молчанов Олександр Олександрович : народився 16 квiтня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, слюсар, Кременчуцький сталеливарний завод, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Світловодськ Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 172.

Аузяк Дмитро Васильович : народився 1 липня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 173.

Василенко Олег Вікторович : народився 14 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЕЛІТ ФАРМ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 174.

Гавриш Петро Орестович : народився 5 вересня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Микитинці міста Івано-Франківська, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 175.

Забара Максим Русланович : народився 19 сiчня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, молодший юрист, ТОВ "ПАРТНЕРС ГРУП", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 176.

Спісак Василь Богданович : народився 12 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу контролю і безпеки, ТзОВ "Альянс Маркет", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 177.

Волошин Григорій Сергійович : народився 17 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний державний інспектор, відділ охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" Управління державного агентства рибного господарства у Миколаївській області, безпартійний, проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 178.

Зінь Іван Федорович : народився 7 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Еней Тернопільської міської ради", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 179.

Середа Геннадій Вячеславович : народився 25 листопада 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 180.

Гончарук Володимир Володимирович : народився 14 жовтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, Хмельницька міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 181.

Антоненко Прохор Дмитрович : народився 7 листопада 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 182.

Положухно Данило Володимирович : народився 9 березня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 183.

Домбровський Ігор Ростиславович : народився 23 травня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 184.

Ковалів Михайло Ігорович : народився 21 листопада 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "Арт-Транзит", безпартійний, проживає в селі Любарці Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 185.

Мірошниченко Костянтин Валентинович : народився 3 липня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 186.

Бортнік Андрій Анатолійович : народився 4 сiчня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, КЗ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 187.

Серба Любов Дмитрівна : народилася 27 вересня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, медичний директор, КП "Волинська обласна інфекційна лікарня", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 188.

Нікіфорова Олена Михайлівна : народилася 14 вересня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 189.

Бондаренко Яна Юріївна : народилася 26 серпня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 190.

Лошков Олександр Геннадійович : народився 10 листопада 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, філія Центру професійного розвитку персоналу АТ "Українська залізниця", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Золотоноша Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 191.

Караульщук Вадим Павлович : народився 10 березня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Іванків Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 192.

Толкачова Олена Олександрівна : народилася 8 червня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "ЛІКО-БЕЗПЕКА", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 193.

Стринадко Ілля Тодорович : народився 29 липня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Вижниця Вижницького району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 194.

Скляр Ігор Дмитрович : народився 6 серпня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря, КП "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева Полтавської обласної ради", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 195.

Юрченко Едуард Анатолійович : народився 22 вересня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри філософії та педагогіки, Національний транспортний університет, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 196.

Осадчук Тетяна Миколаївна : народилася 28 серпня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КУ "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" Бердичівської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 197.

Терновенко Наталія Миколаївна : народилася 6 квiтня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Торговицька сільська рада Новоархангельського району Кіровоградської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Торговиця Новоархангельського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 198.

Бурча Володимир Володимирович : народився 7 жовтня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Королево Виноградівського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 199.

Дутчак Владислав Васильович : народився 30 червня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Жовті Води Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 200.

Залевська Олена Юріївна : народилася 10 серпня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ТОВ "ГЕЛІОН-ТАЙМ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 201.

Гапун Володимир Ярославович : народився 16 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КМТ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тячів Тячівського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 202.

Капля Юрій Анатолійович : народився 1 травня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АКВІЛОН-ГРУП", безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 203.

Реута Олеся Григорівна : народилася 8 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець із соціальної роботи, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ічнянської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Ічня Ічнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 204.

Мосенцова Олександра Захарівна : народилася 27 липня 1949 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 205.

Андріюк Лілія Вікторівна : народилася 15 лютого 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 206.

Шкірков Євген Геннадійович : народився 30 липня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 207.

Пільгуй Наталя Миколаївна : народилася 20 лютого 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач української мови та літератури, Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 208.

Шило Максим Віталійович : народився 7 листопада 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, працівник відділу національно-патріотичного виховання, Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 209.

Строкін Олександр Вадимович : народився 28 вересня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 210.

Войникова Ольга Сергіївна : народилася 10 квiтня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель історії та правознавства, Бердянський муніципальний ліцей, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 211.

Урбанський Віталій Петрович : народився 21 грудня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Херсонміськсвітло", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 212.

Бондар Андрій Олександрович : народився 26 лютого 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Калуш Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 213.

Станков Олександр Олександрович : народився 25 квiтня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 214.

Губський Володимир Олександрович : народився 29 лютого 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 215.

Прохоренко Катерина Віталіївна : народилася 9 листопада 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 216.

Данилова Марина Олексіївна : народилася 2 грудня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, ЗОШ № 10 м. Слов’янська, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 217.

Дмитрук Тетяна Іванівна : народилася 19 червня 1997 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 218.

Дячун Тарас Васильович : народився 28 сiчня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з розвитку інфраструктури, КП "Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 219.

Козбур Мар’ян Романович : народився 29 серпня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП ТОР "Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 220.

Бевз Христина Мирославівна : народилася 26 лютого 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 221.

Гурмак Іван Миколайович : народився 8 листопада 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Надвірнянська районна рада Івано-Франківської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 222.

Холявка Андрій Володимирович : народився 22 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 223.

Мандзюк Наталія Михайлівна : народилася 23 липня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Збаразький територіальний центр соціального обслуговування, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Збараж Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 224.

Стадник Богдан Романович : народився 18 вересня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 225.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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