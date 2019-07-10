Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 76 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 76-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 76 (Запорожская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гайдук Сергій Павлович : народився 18 лютого 1972 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Гашенко Людмила Дмитрівна : народилася 26 липня 1953 року в місті Запоріжжі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27, безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Іванов Андрій Валерійович : народився 31 травня 1974 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Запорізька обласна громадська організація "Центр законодавчих ініціатив", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Книш Тімур Станіславович : народився 11 грудня 1962 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Коваленко Михайло Олександрович : народився 9 вересня 1984 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Лідер АГРО – КР", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Константинова Катерина Андріївна : народилася 14 червня 1989 року в місті Запоріжжі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Корольов Олег Миколайович : народився 21 жовтня 1974 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт із суспільно-політичних питань, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Лебідь Олександр Миколайович : народився 22 вересня 1974 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", проживає в селі Біленьке Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Москаленко Володимир Анатолійович : народився 31 жовтня 1968 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, кореспондент, ТОВ "Газета "МИГ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Полюсов Василь Вячеславович : народився 21 травня 1971 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "МОТОР ІНВЕСТ ГРУП", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Прасол Михайло Вікторович : народився 10 серпня 1986 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Міжнародна юридична фірма "Ярослав Гришин та партнери", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Притула Олександр Леонтійович : народився 23 грудня 1970 року в місті Василівка Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, Запорізький національний університет, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Прозапас Валерій Миколайович : народився 7 липня 1977 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з економіки, ТОВ "Корнер Сервіс", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Пустоваров Анатолій Іванович : народився 18 лютого 1987 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Запорізька міська рада, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Солдатов Анатолій Борисович : народився 5 жовтня 1980 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник проекту, Громадська організація "Громадський рух "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Нова Каховка Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Фоменко Валерій Володимирович : народився 20 березня 1965 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Ін-Про", член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія Пенсіонерів України.

Шевченко Євгеній Володимирович : народився 4 травня 1972 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ярмощук Микола Анатолійович : народився 20 травня 1956 року в смт Віньківці Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КЗ "Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді", безпартійний, проживає в селі Сонячне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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