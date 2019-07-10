Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 77 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 77-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 77 (Запорожская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бессонов Сергій Володимирович : народився 21 вересня 1963 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з охорони праці, промислової безпеки та екології, ПрАТ "ЗАПОРІЖКОКС", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Богуслаєв Вячеслав Олександрович : народився 28 жовтня 1938 року в місті Уральську, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Сонячне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Зарва Валентин Михайлович : народився 26 квiтня 1958 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кириченко Сергій Іванович : народився 22 липня 1972 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Петров Максим Володимирович : народився 6 листопада 1984 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Сідельникова Олена Леонідівна : народилася 28 серпня 1992 року в селі Михайлівка Вільнянського раойну Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник адвоката, адвокатське бюро "Станіслава Гришина", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Хімічев Андрій Вікторович : народився 30 жовтня 1972 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Штепа Сергій Сергійович : народився 30 квiтня 1990 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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