Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 78 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 78-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 78 (Запорожская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Боговін Василь Іванович : народився 6 червня 1957 року в селі Райнівка Приморського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник проектів, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "Слуга народа", безпартійний, проживає в селі Райнівка Приморського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Боговін Віталій Вікторович : народився 17 серпня 1969 року в смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Бізон-Тех 2006", безпартійний, проживає в селі Сонячне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Гогунський Андрій Владленович : народився 23 жовтня 1964 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, агроном, сільськогосподарське ТОВ "Токмачани", агроном, фермерське господарство Гогунського А.В., член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Остриківка Токмацького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Годлевський Віктор Сергійович : народився 8 березня 1968 року в смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Чернігівська районна рада Запорізької області, член Аграрної партії України, проживає в смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Євстаф’єва Ірина Сергіївна : народилася 28 червня 1972 року в місті Сєрові Свердловської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач дитячого садка, приватний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "КАПІТОШКА", безпартійнa, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Насєдкін Павло Анатолійович : народився 4 травня 1988 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Фрактал", безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Пономарьов Олександр Іванович : народився 8 сiчня 1959 року в селі Беркутове Кунгуровського району Пермської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, менеджер з продажу, ТОВ "Грандагро 2012", безпартійний, проживає в місті Василівка Василівського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Пономарьов Олександр Сергійович : народився 7 сiчня 1962 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Путря Сергій Валерійович : народився 13 жовтня 1973 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Тюркеджи Микола Анатолійович : народився 21 грудня 1963 року в селі Райнівка Приморського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Шалєєв Владислав Володимирович : народився 8 липня 1971 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Продюсерський центр "Аншлаг", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Шувалов Андрій Миколайович : народився 13 лютого 1962 року в місті Рязань, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Щуклін Юрій Миколайович : народився 9 липня 1969 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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