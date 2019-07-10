Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 79 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 79-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 79 (Запорожская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Астахова Олена Іванівна : народилася 23 сiчня 1982 року в місті Василівка Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Василівська районна організація Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", безпартійнa, проживає в місті Василівка Василівського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Ашерова Маргарита Євгеніївна : народилася 26 березня 1983 року в місті Сімферополі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бандуров Володимир Володимирович : народився 6 травня 1973 року в селі Пологи Пологівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Диновська Тетяна Сергіївна : народилася 5 грудня 1990 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, Громадська організація "Громадський рух "Слуга народа", безпартійнa, проживає в місті Нова Каховка Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Дубков Артем Володимирович : народився 31 грудня 1979 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Правовий Вердикт", безпартійний, проживає в місті Енергодар Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Коломоєць Олег Олександрович : народився 9 жовтня 1980 року в місті Вільнюс, Литва, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Коробов Юрій Миколайович : народився 18 жовтня 1977 року в місті Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Дніпрорудненський міський голова, безпартійний, проживає в місті Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Лохматов Андрій Олександрович : народився 17 травня 1972 року в селі Дніпровка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного управління, ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Енергодар Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Могилевцев Олександр Юрійович : народився 18 червня 1980 року в місті Василівка Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, селянське (фермерське) господарство "ДАР", член Аграрної партії України, проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Поліно Юрій Михайлович : народився 7 квiтня 1975 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Сердюк Іван Іванович : народився 4 березня 1956 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Енергодар Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Терентьєв Андрій Альбертович : народився 5 листопада 1986 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Дніпровка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Хоролець Сергій Вадимович : народився 16 березня 1975 року в селі Молодіжне Михайлівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з експлуатації електричних мереж, комунальне підприємство "Підприємство комунальної власності" Енергодарської міської ради, безпартійний, проживає в місті Енергодар Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Анатолій Вікторович : народився 16 березня 1957 року в місті Василівка Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Василівка Василівського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Яцик Юлія Григорівна : народилася 14 серпня 1979 року в місті Василівка Васильківського району Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуюча, адвокатське бюро "Адвокатська компанія Юлії Яцик", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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