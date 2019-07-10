Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 81 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 81-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 81 (Запорожская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Валентиров Сергій Васильович : народився 7 серпня 1978 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Волошина Алла Іванівна : народилася 14 грудня 1979 року в селі Новопрокопівка Токмацького району Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Новопрокопівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради Запорізької області, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Новопрокопівка Токмацького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Гаманець Дмитро Миколайович : народився 24 серпня 1986 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Бердянськбудтрест", безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Дудка Віктор Іванович : народився 1 сiчня 1960 року в смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агрофірма імені Мічуріна", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Каліман Олег Анатолійович : народився 25 червня 1969 року в селі Роздол Михайлівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Таврія-Скіф", член Аграрної партії України, проживає в селі Виноградівка Михайлівського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Мельник Павло Вікторович : народився 26 червня 1984 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, піар-директор, благодійний фонд "Алкоголь СТОП", безпартійний, проживає в місті Токмак Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Педан Ігор Вікторович : народився 22 квiтня 1967 року в місті Алма-Ата, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Нано Оіл Україна", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Петров Андрій Васильович : народився 3 серпня 1976 року в селі Сухоіванівка Василівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків старости Тимошівського старостинського округу Михайлівського району Запорізької області, безпартійний, проживає в селі Тимошівка Михайлівського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СПРАВЖНІ ДІЇ".

Пєєв Михайло Михайлович : народився 20 липня 1968 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ТОВ "Укр Агро Трейд", безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Рєзнік Інна Володимирівна : народилася 25 жовтня 1972 року в селі Широке Веселівського району Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Новоуспенівка Веселівського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Рєпкін Олександр Олександрович : народився 28 липня 1980 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова наглядової ради, ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Тищенко Юрій Олексійович : народився 28 липня 1959 року в місті Токмак Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Хлібна база 74", безпартійний, проживає в місті Токмак Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Цвіліховський Олександр Леонідович : народився 15 липня 1967 року в місті Тальне Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Новоуспенівка Веселівського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Олександр Романович : народився 23 березня 1991 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, агент комерційний, ПП "Курорти Приазов’я", безпартійний, проживає в селі Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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