Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 62 Житомирская область

Полный список кандидатов в нардепы на 62-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 62 (Житомирская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Артьомов Сергій Миколайович : народився 7 квiтня 1977 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, представник з маркетингу, ТОВ "ФрісландКампіна", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ".

Борщівський Віктор Михайлович : народився 8 липня 1975 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Перша Приватна Клініка", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Герасименко Ігор Леонідович : народився 5 сiчня 1984 року в місті Радомишль Радомишльського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Герговський Антон Юрійович : народився 10 жовтня 1989 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СОЛБУД", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Грамотенко Олег Олександрович : народився 13 вересня 1980 року в місті Таллінн, Естонія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Тесла Енерго", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Гундич Ігор Петрович : народився 28 грудня 1975 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Житомирська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Кізін Сидор Васильович : народився 15 листопада 1975 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, партнер, адвокатське об’єднання "Кізін, Чібісов та партнери", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Коцюбко Олександр Петрович : народився 6 червня 1960 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Київське", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Купчинський Богдан Борисович : народився 1 серпня 1986 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, менеджер, ТОВ "Дельта – АВ7", безпартійний, проживає в селі Левків Житомирського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Леонченко Наталія Петрівна : народилася 4 грудня 1971 року в місті Житомирі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, КВНЗ "Житомирський медичний інститут", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Недільський Володимир Володимирович : народився 10 листопада 1976 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Пешко Анатолій Володимирович : народився 12 лютого 1963 року в місті Коростишів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ТОВ "Надбужжя плюс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Розенблат Борислав Соломонович : народився 25 травня 1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Сапіцький Сергій Володимирович : народився 6 жовтня 1978 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Вілія-Клуб", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Ткаченко Борис Ігорович : народився 29 жовтня 1985 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ВТП ТОВ "Краяни" ЛТД, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Циганчук Наталія Антонівна : народилася 6 вересня 1961 року в смт Червоне Андрушівського району Житомирської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри трудового та цивільного права юридичного факультету, Академія праці, соціальних відносин і туризму, безпартійнa, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Цимбалюк Любов Володимирівна : народилася 17 березня 1964 року в селі Чкалово Ленінградського району Кокчетавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в смт Гуйва Житомирського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Череднік Микола Валерійович : народився 14 квiтня 1992 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Житомирская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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