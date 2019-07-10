Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 66 Житомирская область

Полный список кандидатов в нардепы на 66-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 66 (Житомирская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Білицький Андрій Васильович : народився 22 липня 1981 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, керуючий, адвокатське бюро "Адвокат Білицький", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Білоцький Владислав Валерійович : народився 19 листопада 1984 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Берілстоун", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Галицький Сергій Францович : народився 7 березня 1973 року в місті Радомишль Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, екскурсовод та головний зберігач, Радомишльський народний краєзнавчий музей, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Радомишль Радомишльського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Грищенко Тетяна Миколаївна : народилася 27 серпня 1979 року в місті Малин Житомирської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Малин Малинського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Данілов Олексій Миколайович : народився 15 сiчня 1985 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ТОВ "Дорідан", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Дзюблик Павло Володимирович : народився 18 вересня 1979 року в смт Черняхів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Черняхів Черняхівського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Журавський Віталій Станіславович : народився 8 травня 1955 року в місті Володарськ-Волинський Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний науковий співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Корейба Леонід Володимирович : народився 12 грудня 1981 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, директор, ПП "Землі Полісся", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Лукомський Михайло Юрійович : народився 21 листопада 1993 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Коростишівська міська рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Коростишів Коростишівського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Недашківський Сергій Миколайович : народився 16 лютого 1982 року в місті Малин Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПП "ІТ СФЕРА", начальник ІТ-відділу департаменту стратегічного розвитку, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Павленко Анатолій Анатолійович : народився 11 липня 1973 року в селі Лутівка Радомишльського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Мала Рача Радомишльського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Петренко Віталій Іванович : народився 3 березня 1983 року в селі Мала Зубовщина Коростенського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ПП "Енерголісбуд-2008", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Пухтаєвич Михайло Георгійович : народився 15 серпня 1980 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Проспект-Транс", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Савчук Анатолій Анатолійович : народився 16 листопада 1986 року в селі Кручена Балка Сальського району Ростовської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Брусилів Брусилівського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Сербін Валентин Іванович : народився 28 грудня 1974 року в місті Малин Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, водій, Київський міський відділ фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в селі Нова Діброва Малинського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Соболівський Антон Михайлович : народився 15 квiтня 1987 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Бонюк і Партнери", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Ходаковський Богдан Васильович : народився 18 сiчня 1996 року в смт Чоповичі Малинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шатилович Володимир Леонідович : народився 22 квiтня 1978 року в місті Радомишль Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Радомишль Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Ющенко Валентин Іванович : народився 28 серпня 1974 року в місті Пирятин Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ", безпартійний, проживає в селі Вереси Житомирського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Житомирская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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