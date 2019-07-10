Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 67 Житомирская область

Полный список кандидатов в нардепы на 67-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 67 (Житомирская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Адам’як Сергій Іванович : народився 2 квiтня 1978 року в місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської області, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Бовсуновський Юрій Іванович : народився 6 травня 1968 року в селі Бовсуни Лугинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Кропивницький Володимир Миколайович : народився 25 квiтня 1972 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ПП "Проммаркет Океан", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Кузьміних Сергій Володимирович : народився 17 сiчня 1983 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Міскевич Микола Олександрович : народився 11 липня 1964 року в місті Стаханів Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Глибочиця Житомирського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Развадовський Віктор Йосипович : народився 3 червня 1959 року в селі Дзержинськ Романівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ходак Ігор Євгенович : народився 28 грудня 1970 року в селі Врублівка Дзержинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, генеральний директор, ТОВ "ВІВАД 09", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Романів Романівського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Напомним, Житомирская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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