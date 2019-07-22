Антирекорд: явка украинцев на парламентских выборах стала самой низкой в истории страны
Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году
Украинцы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 установили исторический антирекорд по явке.
Об этом пишет Радио Свобода.
Это — самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине
Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Явка составила 75,6%.
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Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам.
Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .
В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.
Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий
Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.
Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.
За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.
Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"
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