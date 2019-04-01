Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Борис Колесников прокомментировал первый тур выборов президента

Сегодня, 15:44

Власть получила 16% голосов. Ни один западный политик с таким результатом не пошел бы даже на первый тур, говорит глава политсовета "Оппоблока"

opposition.com.ua
opposition.com.ua.
Борис Колесников прокомментировал первый тур выборов президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/898/fd2/5c4898fd24467.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/898/fd2/5c4898fd24467.jpg Новости Власть получила 16% голосов. Ни один западный политик с таким результатом не пошел бы даже на первый тур, говорит глава политсовета «Оппоблока»

Кандидат в президенты Юрий Бойко помог нынешнему главе украинского государства Петру Порошенко выйти во второй тур выборов президента.

Об этом глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Оценивая результат, который получил на президентских выборах кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, Колесников заявил: "Я считаю, что его результат стал следствием того, что Бойко за ручку привел Порошенко во второй тур. Он умышленно, по просьбе власти, 9 ноября расколол оппозицию, а не дал провести съезд "оппозиционного блока" и убежал в "Платформу" (политическая сила "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Ред.).

По его мнению, прямым подтверждением того, что Бойко помог Порошенко выйти во второй тур, является полет по прямому маршруту Киев – Москва, что невозможно без личного разрешения президента. "И сами смехотворные переговоры о цене на газ за 10 дней до конца отопительного сезона являются прямой поддержкой Петра Порошенко", – заметил Колесников.

"Это и стало результатом того, что у Бойко стало больше голосов, у Вилкула – меньше, – считает глава политсовета "Оппоблока". – Потому прохождение Порошенко во второй тур – это прямая заслуга Юрия Бойко. Все остальное – это сказки Венского леса".

Комментируя вопрос, о чем свидетельствует высокий результат на выборах кандидата Владимира Зеленского, Борис Колесников заметил: "У Порошенко и Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – Ред.) вместе меньше голосов, чем у одного Зеленского. Я бы не стал рассматривать Владимира Зеленского отдельно. 84% украинцев не доверяют власти".

"Поэтому результат власти – это 16%. Можно с 16% быть властью? Невозможно. Ни один западный политик с таким результатом не пошел бы даже на первый тур. А высокий результат Зеленского – это прямой протест против той ситуации, которая произошла с нашей страной за последние 5 лет", – считает глава политсовета "Оппоблока".

Говоря о прогнозах на второй тур, Борис Колесников напомнил: "Последние выборы были полномасштабными в 2010 году, а не в 2014-м. Виктор Янукович в первом туре получил 35%, Юлия Тимошенко – 25%. Тимошенко, действующий премьер, смогла отыграть 7%, и оппозиция победила. Здесь отыграть нереалистично".

Напомним, по результатам обработки 80,00% протоколов лидирует Владимир Зеленский (30,41%) Петр Порошенко – на втором месте (16,05%). Третье место занимает Юлия Тимошенко (13,24%).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, бойко, вилкул, Борис Колесников, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Борис Колесников прокомментировал первый тур выборов президента". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борис Колесников: Александр Вилкул – единственный, кто сможет построить новую Украину

24 февраля, 10:00

У Вилкула есть конкретный результат, говорит оппозиционный премьер

Борис Колесников: "Нужно добиться мира и восстановить экономику"

7 февраля, 08:00

Глава Оппозиционного правительства Украины оценил состояние экономики страны, рассказал о своем видении реинтеграции Донбасса, помощи селу, инвестициях деньгами "из-под подушки", путях Украины в ЕС и решении проблемы "евроблях"

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены

Появились новые подробности гибели принцессы Дианы

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Какие ноги. Ирина Шейк в мини-шортах на модном показе
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Что случилось с родителями Владислава Листьева

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»