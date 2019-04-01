Борис Колесников прокомментировал первый тур выборов президента

Власть получила 16% голосов. Ни один западный политик с таким результатом не пошел бы даже на первый тур, говорит глава политсовета "Оппоблока"

opposition.com.ua.

Борис Колесников прокомментировал первый тур выборов президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/898/fd2/5c4898fd24467.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/898/fd2/5c4898fd24467.jpg 2019-04-01T15:44:17+03:00 Новости Власть получила 16% голосов. Ни один западный политик с таким результатом не пошел бы даже на первый тур, говорит глава политсовета «Оппоблока»

Кандидат в президенты Юрий Бойко помог нынешнему главе украинского государства Петру Порошенко выйти во второй тур выборов президента.

Об этом глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Оценивая результат, который получил на президентских выборах кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, Колесников заявил: "Я считаю, что его результат стал следствием того, что Бойко за ручку привел Порошенко во второй тур. Он умышленно, по просьбе власти, 9 ноября расколол оппозицию, а не дал провести съезд "оппозиционного блока" и убежал в "Платформу" (политическая сила "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Ред.).

По его мнению, прямым подтверждением того, что Бойко помог Порошенко выйти во второй тур, является полет по прямому маршруту Киев – Москва, что невозможно без личного разрешения президента. "И сами смехотворные переговоры о цене на газ за 10 дней до конца отопительного сезона являются прямой поддержкой Петра Порошенко", – заметил Колесников.

"Это и стало результатом того, что у Бойко стало больше голосов, у Вилкула – меньше, – считает глава политсовета "Оппоблока". – Потому прохождение Порошенко во второй тур – это прямая заслуга Юрия Бойко. Все остальное – это сказки Венского леса".

Комментируя вопрос, о чем свидетельствует высокий результат на выборах кандидата Владимира Зеленского, Борис Колесников заметил: "У Порошенко и Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – Ред.) вместе меньше голосов, чем у одного Зеленского. Я бы не стал рассматривать Владимира Зеленского отдельно. 84% украинцев не доверяют власти".

"Поэтому результат власти – это 16%. Можно с 16% быть властью? Невозможно. Ни один западный политик с таким результатом не пошел бы даже на первый тур. А высокий результат Зеленского – это прямой протест против той ситуации, которая произошла с нашей страной за последние 5 лет", – считает глава политсовета "Оппоблока".

Говоря о прогнозах на второй тур, Борис Колесников напомнил: "Последние выборы были полномасштабными в 2010 году, а не в 2014-м. Виктор Янукович в первом туре получил 35%, Юлия Тимошенко – 25%. Тимошенко, действующий премьер, смогла отыграть 7%, и оппозиция победила. Здесь отыграть нереалистично".

Напомним, по результатам обработки 80,00% протоколов лидирует Владимир Зеленский (30,41%) Петр Порошенко – на втором месте (16,05%). Третье место занимает Юлия Тимошенко (13,24%).

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