Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

"Будет второй тур": в ЦИК сделали заявление по выборам в Украине

Сегодня, 10:58

Голоса избирателей еще считают, но уже стало понятно – окончательную победу не одержал никто из кандидатов

Фото: AFP
"Будет второй тур": в ЦИК сделали заявление по выборам в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1c4/4e5/5ca1c44e5e6f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1c4/4e5/5ca1c44e5e6f9.jpg Новости Голоса избирателей еще считают, но уже стало понятно – окончательную победу не одержал никто из кандидатов

Центральная избирательная комиссия объявила, что в Украине будет второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля. Об этом сказала на брифинге глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Она пояснила, что уже обработаны более 60% бюллетеней и уже точно никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, что дало бы окончательную победу на выборах.

"Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру – очень и очень короткий", – сообщила Слипачук.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%)/

Так, по состоянию на 10:30 утра ЦИК обработал 63,43% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,39% голосов (проголосовали за него 3,5 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,34% (почти 1,88 млн), Юлия Тимошенко – 13,10% (1,5 млн). Также читайте, как голосовали регионы, где и кого из кандидатов поддерживали больше.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о рекомендациях Минюста, как проголосовать украинцам не по месту жительства во втором туре выборов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, ЦИК, второй тур, Слипачук

Вы сейчас просматриваете новость " "Будет второй тур": в ЦИК сделали заявление по выборам в Украине". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК: Давления на военнослужащих в ООС во время голосования не было

Сегодня, 10:54

Также не подтвердились опасения относительно применения админресурса

Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 10:34

Более 17 миллионов украинцев проголосовали на выборах президента

ЦИК считает голоса: официальные результаты выборов

Сегодня, 11:10

Данные по результатам первого тура обновлены

Профильный комитет Госдумы рекомендовал не признавать выборы в Украине

Сегодня, 10:09

Решение будет рассматриваться на Совете Думы

Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери