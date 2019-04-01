"Будет второй тур": в ЦИК сделали заявление по выборам в Украине

Голоса избирателей еще считают, но уже стало понятно – окончательную победу не одержал никто из кандидатов

Фото: AFP

"Будет второй тур": в ЦИК сделали заявление по выборам в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1c4/4e5/5ca1c44e5e6f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1c4/4e5/5ca1c44e5e6f9.jpg 2019-04-01T10:58:00+03:00 Новости Голоса избирателей еще считают, но уже стало понятно – окончательную победу не одержал никто из кандидатов

Центральная избирательная комиссия объявила, что в Украине будет второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля. Об этом сказала на брифинге глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Она пояснила, что уже обработаны более 60% бюллетеней и уже точно никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, что дало бы окончательную победу на выборах.

"Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру – очень и очень короткий", – сообщила Слипачук.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%)/

Так, по состоянию на 10:30 утра ЦИК обработал 63,43% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,39% голосов (проголосовали за него 3,5 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,34% (почти 1,88 млн), Юлия Тимошенко – 13,10% (1,5 млн). Также читайте, как голосовали регионы, где и кого из кандидатов поддерживали больше.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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