Новое начало и старые вызовы: иноСМИ о выборах Рады и курсе Зеленского

Западные обозреватели отмечают, что в стране радикально обновилась политическая элита

Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. На данный момент обработано 99.64% протоколов, и согласно данным Центральной избирательной комиссии, на парламентских выборах-2019 побеждает партия "Слуга народа". Как и президентские выборы, парламентская кампания привлекла пристальное внимание зарубежных СМИ.

Что писали мировые издания о результатах выборов в Раду, о перспективах новой власти и о вызовах, которые ждут президента Украины Владимира Зеленского и его команду, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Украинцы решили отказаться от традиционной элиты"

Издание The Independent назвало новый украинский парламент первым с момента провозглашения Независимости, на который можно возлагать надежды.

"Президент Владимир Зеленский станет первым украинским лидером после падения коммунизма, который получит абсолютное большинство в парламенте", – будто в рифму откликнулись ВВС на результаты парламентских выборов в Украине-2019.

С журналистами ВВС солидарен доктор Лукаш Ясина из Польского института международных отношений, который в эфире "Польского радио 24" подчеркнул, что партия "Слуга народа" может создать "первое в истории Украины правительство на основе одной политической партии".

Контроль Зеленского над абсолютным большинством в парламенте приведет к смене поколений на политической арене Украины, пишет французское издание France24. Журналисты называют эту ситуацию "кульминацией потрясающего переворота в украинской политике", который стал результатом того, что украинцы решили отказаться от традиционной элиты.

"В Украине усталость от политической системы ощущается намного сильнее, чем в любой другой стране на континенте – настолько сильно, что другие партии пытались копировать риторику "Слуги народа". Политики поняли, что украинцы хотят начать все сначала. Большинство украинцев, между тем, выбрали не подражателей, а оригинал: партию протеста Зеленского", – пишет немецкая газета Die Welt.

А руководитель украинской службы Deutsche Welle Бернд Йоганн обращает внимание на то, что хотя новый парламент собрал дилетантов, это может стать новым началом для украинской политики.

"Почти каждый кандидат от "Слуги народа", попавший в парламент, – никто. Их слабость – отсутствие политического опыта. Но, конечно, избиратели видят в этом явное преимущество – новые политики привнесут свежую кровь в украинскую политику. В демократии мы называем это новым началом", – подчеркнул Бернд Йоганн.

Европейский обозреватель Bloomberg сравнил на этом пути Зеленского с Хрущевым и Лукашенко.

"В конце (предвыборной кампании – ред.) он путешествовал по Украине и жестко общался с различными чиновниками. Этот фейерверк чем-то напоминает Никиту Хрущева, который когда-то управлял Советской Украиной, а затем и всем Советским Союзом с таким же успехом; или Александра Лукашенко, диктатора соседней Беларуси. Но в контексте кампании это был, пожалуй, лучший способ показать, что Зеленский верен своему обещанию обновлений. Ему удалось показать украинцам, что, хотя он и не намерен сдаваться Путину, он сосредоточен на переговорах, а не просто полагается на поддержку Запада. Вся эта деятельность и создала "Слуге народа" поддержку более 40% в подавляющем количестве опросов. В то время как ни одна другая партия не получала более 12%", – говорится в колонке Bloomberg.

Угроз для новой власти хватает

"Наличие большинства в парламенте означает, что Зеленский, скорее всего, сможет получить премьер-министра по своему выбору и другие должности в Кабинете министров, относительно легко утвержденные", – пишет The Politico.

Между тем, новые власти Украины столкнутся с длинным списком проблем в стране, сильно зависящей от иностранной помощи и пострадавшей от многолетней войны с сепаратистами, которые поддерживаются Россией, напоминает France24, приводя цифру 13 тыс. погибших за пять лет войны на востоке страны. Каким в этой ситуации будет новый курс страны – как внешний, так и внутренний?

The New York Times полагает, что "в целом курс будет более центристским, правительство будет балансировать между Россией и Западом и попытаться сосредоточить свое внимание на внутренних делах".

В то же время, немецкая газета Die Welt предупреждает об опасностях: "...Даже если последователи Зеленского являются, как правило, проевропейски ориентированными, многие избиратели из тех, кто проголосовал за "Слугу народа", проголосовали за изменения, которые потребовали бы сближения с Россией. Многие украинцы устали от войны на востоке страны. Но если Зеленский откажется от последовательной позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Кремлем, то это станет общеевропейской проблемой. Это было бы явным признаком того, что перемещение границ по всей Европе ведет к успеху. Путин должен почувствовать себя поощренным продолжать закручивать спираль эскалации", – читаем в статье.

Бывший министр по делам Европы в правительстве Тони Блэра Денис Макшейн в своей колонке для The Independent отмечает, что победа Киева над Кремлем возможна исключительно путем демократических преобразований внутри страны: "...Если Зеленский сможет использовать свою президентскую власть и направить парламентское большинство на реформу полиции, прокуратуры и судебных органов, поставив во главе этих учреждений настоящих реформаторов, Украина сможет двигаться вперед", – пишет Макшейн.

Наконец, не менее важный вопрос, когда Зеленский столкнется со всеми этими вызовами лицом к лицу. По мнению доктора Лукаша Ясина из Польского института международных отношений, это вопрос нескольких месяцев.

"Есть Европейский союз, который проводит в Украине собственную политику, есть вопрос жестких отношений с Россией. Не позднее, чем осенью появятся первые признаки трудностей, которые заставят Зеленского принимать реальные решения. Требования избирателей к Зеленскому очень высокие, и он не должен их подвести, иначе нас ожидает еще один серьезный политический кризис в Украине", – поделился своим прогнозом Ясина с "Польским радио 24".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.

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