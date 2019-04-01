Чтобы вы были здоровы: Супрун посоветовала, что пить после выборов

Супрун утверждает, что пить с друзьями чай действительно полезно для здоровья

Фото: Pixabay

Чтобы вы были здоровы: Супрун посоветовала, что пить после выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/13c/7ee/5ca13c7eec38c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/13c/7ee/5ca13c7eec38c.jpg 2019-04-01T01:21:00+03:00 Новости Супрун утверждает, что пить с друзьями чай действительно полезно для здоровья

О том, что нужно пить, ожидая результатов голосования, рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Не будет лишним расслабиться и успокоиться. После такой напряженной недели у многих людей может возникнуть желание пойти с друзьями и близкими в бар. Пить с друзьями действительно полезно для здоровья. Но при этом важно — что именно. Советуем пить чаи, в том числе травяные", – заявила чиновник.

Что пить, ожидая результаты выборов:

Гибискус. Исследования на животных и людях убедительно показали, что гибискусовый чай снижает давление и снимает отеки, и при этом не нарушает баланс электролитов. Более того, регулярное потребление чая с гибискуса снижает уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности ( "плохой холестерин"). К тому же, этот чай можно пить холодным, тогда он будет напоминать каберне.

Белый чай полезен для здоровья зубов: он подавляет амилазу слюны, поэтому углеводы пищи не становятся простыми сахарами – пищей для бактерий зубного налета. Флавоноиды и катехины белого чая предотвращают рост зубного камня. Белый чай может предотвращать свободнорадикальных процессов в коре головного мозга. Это особенно актуально для больных диабетом, показали опыты на крысах.

Вербена. Есть, хоть и довольно слабые, клинические доказательства того, что чай из вербены успокаивает, снимает тревожность, улучшает пищеварение, предотвращает вздутие и диареи, и обладает антимикробными свойствами. Экстракты вербены, действительно, могут останавливать рост ряда патогенных бактерий и имеют мощным антиоксидантным действием.

Ромашка лекарственная успокоит не хуже алкоголя, ведь способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты, тормозного нейромедиатора. Но этот напиток не вызывать тревожности впоследствии, в отличие от алкоголя. Пейте ромашковый чай, если вам сложно уснуть из-за тревожности, или в желудке повышенная кислотность, язва или колит. Кроме этого, чай с ромашки может предотвращать развитие остеопороза, хотя и не является лекарством.

Мелисса во многом напоминает ромашку. Напиток из него обладает спазмолитическим действием, и может помогать при детских коликах. Мелисса уменьшает воспаление, успокаивает, и обладает мощным антиоксидантным действием.

Зеленый чай. Не хотите повреждения свободными радикалами? Пейте зеленый чай. Его антиоксидантные свойства — не миф. Более того, зеленый чай снижает уровень кортизола и даже предотвращает деменции. Потребление зеленого чая снижает риск болезни Альцгеймера и накопления висцерального жира (роста живота). Конечно, если не запивать чаем бесконечные вкусности. Зеленый чай и умеренные физические нагрузки существенно уменьшают симптомы ревматоидного артрита.

Имбирь содержит много антиоксидантов. Благодаря этому имбирный "чай без чая" может останавливать уже знакомые нам свободнорадикальные процессы, возникающие после тренировки или при воспалении желудочно-кишечного тракта. Имбирный чай уменьшает тошноту, в том числе при токсикозе во время беременности.

Зверобой действует меньше алкоголя, если учитывать рост уровня нейромедиатора серотонина. Активное вещество гиперфорин, содержащийся в зверобое, влияет на активность генов, отвечающих за образование серотонина. Недостаток серотонина связывают с клинической или сезонной депрессией. Предупреждаем: именно потому, что все так серьезно – гены, мозг – чаи из зверобоя нельзя совмещать с антидепрессантами, а лечить депрессию одним только чаем тоже не стоит.

Ранее и.о. министра развенчала миф о болях в спине, объяснив, что за "отложения солей" в позвоночнике принимают видимые на рентгене шиповидные и клювовидные вырасти на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом.

Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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