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ЦИК показала настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера

14 июля, 15:34

Кандидат баллотируется по одномандатному округу №135 в Одесской области

Фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия обнародовала на своем сайте фотографию кандидата в депутаты Дарта Викторовича Вейдера. Он обычно не появляется на людях без костюма и маски темного лорда из киносаги "Звездные войны".

По информации ЦИК, Вейдер баллотируется по одномандатному округу №135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице. Вейдер – директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "Блок Дарта Вейдера".

Кстати, на обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах. Найти кандидатов там можно тремя способами – по алфавиту, в списке партии или же по номеру избирательного округа.

Кроме этого, мы сообщали, что сменить место голосования можно до понедельника, 15 июля включительно. Для изменения участка надо написать заявление в орган ведения Госреестра избирателей. При себе нужно иметь только паспорт, никакие другие справки не нужны.


Всего состоянием на утро воскресенья, 14 июля, то есть за неделю до досрочных парламентских выборов, временно изменили место голосования почти 220 тысяч украинцев. Больше всего человек перерегистрировались в Донецкой области.

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Тег фото, ЦИК, дарт вейдер, парламентские выборы

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