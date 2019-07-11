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Украинцам дали пять дней для изменения места голосования на выборах в Раду

11 июля, 15:49

В Центризбиркоме напомнили, что нужно избирателям для смены участка голосования на парламентских выборах


На внеочередных парламентских выборах место голосования уже изменили тысячи украинцев, однако у избирателей осталось всего пять дней, что еще не успел. Это можно сделать до понедельника, 15 июля включительно, напоминают в Центризбиркоме.

Для изменения участка надо написать заявление в орган ведения Госреестра избирателей. При себе нужно иметь только паспорт, никакие другие справки не нужны.

Изменить участок можно будет и в выходные. 13-го и 14-го июля органы госреестра избирателей будут работать. В ЦИК отметили: ажиотажа и очередей – как перед президентскими выборами – нет. На данный момент уже более 109 тыс. украинцев изменили место голосования.

Как сообщали новости "Сегодня", военные на передовой не смогут проголосовать на выборах в Раду. Член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов объяснил, что на парламентских выборах вариант с голосованием в полевых условиях не предусмотрен законом.

Также мы писали, что кандидаты в депутаты обсуждают с избирателями свои стратегии. Участники выборов подробно рассказали о своих первых шагах в будущем парламенте.

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Тег выборы, украинцы, голосование, избирательный участок

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