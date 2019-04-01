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ЦИК приняла первый протокол с мокрой печатью от окружной избирательной комиссии

Сегодня, 15:15

Протокол с мокрой печатью предоставила избирательная комиссия пгт Зайцево

Фото: AFP
ЦИК приняла первый протокол с мокрой печатью от окружной избирательной комиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ee/b46/5ca1eeb463beb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ee/b46/5ca1eeb463beb.jpg Новости Протокол с мокрой печатью предоставила избирательная комиссия пгт Зайцево

Центральная избирательная комиссия получила первый оригинал протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования на очередных выборах президента Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время заседания комиссии.

ОИК №51, которая предоставила свой протокол, находится в пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области, в ее состав входит только две участковые избирательные комиссии. В голосовании на 51-м округе приняли участие 895 избирателей. Согласно результатам выборов, наибольшую поддержку в округе получил Юрий Бойко – за него отдали свои голоса 31,28% избирателей. На втором месте – Петр Порошенко (27,82%), на третьем – Владимир Зеленский (27,37%). Александра Вилкула поддержали 3,12% избирателей округа, Юлию Тимошенко – 2,45%, Олега Ляшко – 2,23%. Остальные кандидаты набрали менее 1%, а за 17 кандидатов не проголосовал ни один избиратель.

При этом Слипачук добавила, что ЦИК начала непрерывное заседание, в ходе которого будут приниматься протоколы от окружных избирательных комиссий и которое завершится составлением итогового протокола о результатах голосования на выборах президента 31 марта.

Сейчас в заседании объявлен перерыв примерно до 17:00.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, ЦИК обработала 80,9% протоколов, или 15 023 972 голоса. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,41% (4 569 057 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,02% (2 407 377 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,25% (1 991 138 голосов).

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Тег голосование, подсчет голосов, выборы президента, выборы 2019

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