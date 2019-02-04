ЦИК зарегистрировала тридцатого кандидата в президенты
У комиссии не возникло вопросов к Роману Бессмертному и Виктору Бондарю, которые пополнили ряды кандидатов в президенты
После регистрации Центральной избирательной комиссией 4 февраля еще двух кандидатов в президенты Украины их количество достигло трех десятков.
Как сообщили 4 февраля в ЦИК, решение зарегистрировать Романа Петровича Бессмертного и народного депутата Украины Виктора Васильевича Бондаря кандидатами было принято на очередном заседании комиссии под руководством ее председателя Татьяны Слипачук.
Как отмечается, ЦИК установила соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" документов кандидатов.
Таким образом, Роман Бессмертный был зарегистрирован как беспартийный и самовыдвиженец, а Виктор Бондарь – как член партии "Видродження", которую и будет представлять на президентских выборах.
Напомним, в тоже время не было объявлено решение ЦИК по кандидатам от "Партии защитников Украины" Тарасу Костанчуку и "Народного руха" Виктору Кривенко.
Мы также писали, что глава государства Петр Порошенко подал документы накануне, 4 февраля.
Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.
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