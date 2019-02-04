ЦИК зарегистрировала тридцатого кандидата в президенты

У комиссии не возникло вопросов к Роману Бессмертному и Виктору Бондарю, которые пополнили ряды кандидатов в президенты

Фото: AFP

ЦИК зарегистрировала тридцатого кандидата в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e1/b73/5c41e1b73842e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e1/b73/5c41e1b73842e.jpg 2019-02-04T19:29:09+02:00 Новости У комиссии не возникло вопросов к Роману Бессмертному и Виктору Бондарю, которые пополнили ряды кандидатов в президенты

После регистрации Центральной избирательной комиссией 4 февраля еще двух кандидатов в президенты Украины их количество достигло трех десятков.

Как сообщили 4 февраля в ЦИК, решение зарегистрировать Романа Петровича Бессмертного и народного депутата Украины Виктора Васильевича Бондаря кандидатами было принято на очередном заседании комиссии под руководством ее председателя Татьяны Слипачук.

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Как отмечается, ЦИК установила соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" документов кандидатов.

Таким образом, Роман Бессмертный был зарегистрирован как беспартийный и самовыдвиженец, а Виктор Бондарь – как член партии "Видродження", которую и будет представлять на президентских выборах.

Напомним, в тоже время не было объявлено решение ЦИК по кандидатам от "Партии защитников Украины" Тарасу Костанчуку и "Народного руха" Виктору Кривенко.

Мы также писали, что глава государства Петр Порошенко подал документы накануне, 4 февраля.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

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