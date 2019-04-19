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Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский": названо точное время начала

Сегодня, 09:37

Сегодня должны состояться два раунда очных встреч кандидатов на высший пост в государстве

Дебаты действующего главы государства Петра Порошенко и кандидата на пост президента, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" начнутся сегодня, 19 апреля, в 19:00.

Кроме того, в соответствии с принятыми Центризбиркомом изменениями, сегодня на "Общественном" тоже должны состояться теледебаты кандидатов – с 21:00 до 22:00.

Отметим, что дебаты между кандидатами в президенты должны пролить свет на их позиции относительно главных для Украины вопросов. Журналисты" Сегодня" собрали высказывания Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые уже прозвучали.

Также смотрите правила дебатов:


19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский

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Сегодня

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