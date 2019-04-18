Заочные дебаты: заявления кандидатов по ключевым вопросам

Журналисты" Сегодня" собрали высказывания Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые уже прозвучали

Дебаты между кандидатами в президенты должны пролить свет на их позиции относительно главных для Украины вопросов. Журналисты" Сегодня" собрали высказывания Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые уже прозвучали.

Первый вопрос: будит ли Украина и дальше двигаться в направлении ЕС и НАТО?

"Наш курс – это курс евроинтеграции, путь в Европу. Украина давным-давно выбрала и никто не собирается менять этот курс, естественно. Но НАТО все знают – обязательно должен быть референдум", – сказал Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины.

"Четко расписано до 2020 года мы должны сделать чтобы в 2023 году мы отвечали критериям, которые позволят нам подписать ПДЧ. Референдум будет тогда, когда мы подготовимся к вступлению", – сказал Петр Порошенко, кандидат в президенты Украины.

Если в отношении курса на НАТО у кандидатов нет разногласий, то о том, как закончить войну на Донбассе, каждый имеет свой план. Порошенко предлагает добавить переговорщиков к "Нормандской четверке", а Зеленский – расширить Минский формат.

Судьбу закона об украинском языке каждый из кандидатов видит по-своему.

"В принципе, любой закон можно онлайн с живыми людьми просто проговорить. Я думаю, что сама ВРУ не знает ответы на те вопросы, которые беспокоят общество", – сказал Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины.

"Заставлять людей на украинском языке – я это точно не буду делать... Никто тебе не запрещает общаться на русском", – говорит Петр Порошенко.

Оба кандидата – официальные миллионеры. Предлагают, перезагрузить антикоррупционную систему и налоговую политику.

"Мы предлагаем нулевую декларацию в нашей программе, мы считаем, что нужно начать с чистого листа. За определенный процент ты можешь задекларировать свои деньги, которые ты прятал", – говорит Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины.

"Я не отступлю от налога на выведенный капитал, потому что, это двойные стандарты, которые я не могу допустить в отношении моей страны", – сказал Петр Порошенко, кандидат в президенты Украины.

Как сообщалось, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20.00. Соответствующее заявление о внесении изменений в постановление ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года относительно положения о порядке проведения дебатов подал в ЦИК уполномоченный представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич в связи с тем, что в 19.00, по предложению Зеленского, начнутся дебаты на НСК "Олимпийский".

Согласно принятым ЦИК изменениям, теледебаты на "Общественном" пройдут с 21.00 до 22.00 19 апреля.

Согласно закону "О выборах президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Напомним, на НСК "Олимпийский" уже начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи.

Также мы писали, что на спортивной арене у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами.

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