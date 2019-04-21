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Украинцы активнее идут голосовать: в ЦИК сравнили первый и второй тур

Сегодня, 13:42

В Центризбиркоме подвели итоги по явке украинцев по состоянию на 11:00

Явка на выборах президента по состоянию на 11:00
Явка на выборах президента по состоянию на 11:00. Фото: Сегодня

Явка избирателей во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 11:00 выше, чем на аналогичное время голосования в первом туре.

Об этом свидетельствуют данные на табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает корреспондент "Сегодня".

Активность избирателей в первом туре, который состоялся 31 марта, составляла на это время 16,65%, а 21 апреля – 18,15%.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Второй тур голосования сегодня начался практически везде: не открылся лишь один участок – в Лебединском Донецкой области.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег голосование, явка , выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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