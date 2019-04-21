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Второй тур выборов: где активнее всего голосуют киевляне и жители области

Сегодня, 13:14

Жители Киева и области голосуют активнее, чем в первом туре


Явка во втором туре выборов президента Украины по Киеву составила по состоянию на 11:00 16,45% избирателей, а по Киевской области – 19,43%, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Таким образом, избиратели голосуют активнее, чем в первом туре.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), данные получены со всех 13 территориальных избирательных округов в Киеве и девяти ТИО по области.

Активнее всего киевляне голосуют на территориальном избирательном округе №217 – явка составила 18,28%, самая низкая явка пока что на ТИО №223 – 15,44%.

Скриншот с cvk.gov.ua
Скриншот с cvk.gov.ua

В Киевской области жители активнее всего голосуют ТИО №92 (Белоцерковский, Володарский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский районы, часть Сквирского района) – 22,67%. Самая низкая явка наблюдается на ТИО №97 - 17,51%.

Скриншот с cvk.gov.ua
Скриншот с cvk.gov.ua

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Напомним, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках в Киеве.

Также самая высокая явка во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 11:00 зарегистрирована в Запорожской области, а самая низкая – в Закарпатской.

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Тег Киев, голосование, киевская область, явка , выборы президента

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Сегодня

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