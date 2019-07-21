Каждый третий проголосовал: свежие данные по явке на выборах в Раду

103 из 199 окружных комиссий уже предоставили ЦИК информацию по явке избирателей

Фото: AFP

Пока явка на некоторых избирательных участках за границей оставляет желать лучшего, в самой Украине свой государственный долг уже исполнили более трети зарегистрированных избирателей.

Согласно данным 103 из 199 округов, которыми располагает Центральная избирательная комиссия состоянием на 16:00 (то есть, за 4 часа до закрытия участков), на досрочных выборах в Верховную Раду проголосовали уже 35,77% избирателей.

Фото: Сегодня

При этом столица от среднестатистического показателя отстает – в Киеве пока что проголосовали 34,86%. При этом среди "электоральных" аутсайдеров оказались Закарпатская (21,82%), Черновицкая (27,91%) и Ивано-Франковская (31,07%) области.

А вот в число лидеров попали Черниговская (42,68%), Хмельницкая (41,08%) и Полтавская (40,00%) области.

Напомним, ранее сообщалось, что участие в парламентских выборах в Украине приняла уже более 20% избирателей.

Кроме того, "Сегодня" сообщали, что на выборах в Верховную Раду IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах участвуют 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. Кроме того, за места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра.

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