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Климкин рассказал, как привлечь украинцев за рубежом прийти проголосовать

Сегодня, 14:19

Цифровое голосование необходимо вводить, обеспечив невозможность манипулирования, считает Климкин

Фото: AFP
Климкин рассказал, как привлечь украинцев за рубежом прийти проголосовать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg Новости Цифровое голосование необходимо вводить, обеспечив невозможность манипулирования, считает Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает Верховную Раду принять изменения в избирательное законодательство относительно возможности цифрового голосования гражданами Украины, которые находятся за границей.

Он напомнил, что явка украинских избирателей за рубежом на выборах президента Украины составляет около 56 тыс. человек, а это значительно меньше по сравнению с предыдущими выборами.

"Ко мне много обращается украинцев за рубежом и говорят, что это очень важно решить. Почему такая явка – это вопрос к украинцам. Я призывал всех всегда приходить. Это важно, чтобы у каждого был шанс и была возможность исполнить свое право проголосовать", – сказал Климкин.

"Я всем говорил, я выступаю за цифровое голосование. Только так можно привлечь всех украинцев за рубежом. Это можно сделать. Я призываю Верховную Раду посмотреть на соответствующие изменения в закон. Даже если мы введем больше участков за рубежом и изменим закон, поскольку сейчас можно голосовать только на территории дипломатических учреждений – это проблему не решит", – считает министр.

В то же время глава МИД добавил, что многие страны разрешают голосовать только на территории дипучреждений и на принципах взаимности.

"Это не так просто. Проблему разрешит только цифровое голосование. К этому должны прийти, соответственно, обеспечив безопасность и невозможность манипулирования, поскольку многие опасаются, что это приведет к увеличению возможности манипулирования", - подчеркнул Климкин.

В свою очередь, председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская ранее заявляла, что в Украине достаточно архаичный подход к тому, как люди должны голосовать на заграничном избирательном округе. Она отметила, что у нас до сих пор нужно ехать физически для того, чтобы подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса. По ее словам, за это автоматически в список избирателей попадают только те лица, которые находятся на консульском учете.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше.

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Тег выборы, заграница, голосование, Климкин, выборы 2019

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