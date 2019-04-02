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За границей люди должны голосовать пять дней – ОПОРА

Сегодня, 09:14

Все документы должны подаваться электронным способом, считает Айвазовская

За границей люди должны голосовать пять дней – ОПОРА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/834/171/5c7834171895e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/834/171/5c7834171895e.jpg Новости Все документы должны подаваться электронным способом, считает Айвазовская

В Украине достаточно архаичный подход к тому, как люди должны голосовать на заграничном избирательном округе. Об этом сообщила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская. 

"Очевидно, что нам нужно менять законодательство и практику. В законодательстве, например, расширить срок голосования для украинцев за границей, это практикуется во многих странах мира, не один избирательный день, а например пять, когда работают за теми же самыми процедурами, та же самая комиссия. И второе, я не понимаю, почему до сих пор мы подаем заявления относительно временного изменения места голосования в бумажный, архаичный, старый способ, тогда когда обращение в консульство с паспортных вопросов, или свидетельств определенного государственного порядка можно подать электронным способом", – рассказала Айвазовская.

Она отметила, что у нас до сих пор нужно ехать физически для того, чтобы подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса. По ее словам, за это автоматически в список избирателей попадают только те лица, которые находятся на консульском учете.

"Это примерно 1/6 от общего количества граждан за рубежом. И последнее, пропускная способность одного участка является настолько малой, что по факту имеет возможность проголосовать около 30 % от тех, кто пришел", – сказала Айвазовская.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, заграница, голосование, выборы 2019

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Укринформ

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