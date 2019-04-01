Климкин рассказал о голосовании заграницей: "Горькая арифметика получается"

Климкин отметил, что "всем, кто пришел на выборы – безусловный респект"

Фото из открытых источников.

Климкин рассказал о голосовании заграницей: "Горькая арифметика получается" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/24e/52f/5c924e52f36ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/24e/52f/5c924e52f36ba.jpg 2019-04-01T16:15:00+03:00 Новости Климкин отметил, что "всем, кто пришел на выборы - безусловный респект"

В 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года – чуть более 53 тысяч. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Все обсуждают результаты выборов. Все, кто имеет, что сказать, и те, кто не имеет. Но меня беспокоит вот что. В 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года – чуть больше 53 тысяч. Какая горькая получается арифметика", – написал Климкин.

Министр добавил, что "всем, кто пришел – безусловный респект".

"Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев. Мы – часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией", – резюмировал он.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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