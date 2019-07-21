"Люди проголосовали за изменения": Вакарчук отреагировал на данные экзит-полов

Партия "Голос" по предварительным подсчетам преодолевает проходной барьер

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Святослав Вакарчук оценил первые результаты экзит-полов по итогам голосования на выборах в Верховную Раду Украины, согласно которым партия "Голос" набирает 6,3% голосов. Таким образом, политическая сила, согласно данным Национального экзит-пола, преодолевает проходной барьер.

Так, Вакарчук уверен, что украинцы проголосовали за изменения, частью которых, по его мнению, является и партия "Голос".

"Из того, что мы видим - люди проголосовали за изменения. И мы рады быть частью этих изменений", – сказал Вакарчук на брифинге в штабе своей политической силы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пошутил насчет результата партии "Слуги народа", а также поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Верховную Раду.

Напомним, сайт "Сегодня" активно следит за тем, как Украина голосует на парламентских выборах и оперативно информирует читателей о всех нарушениях и инцидентах на выборах, публикует заявления государственных деятелей, политиков и правоохранителей, выкладывает фото и видео с избирательных участков.

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