Украина выбирает президента: Порошенко оценил результаты Зеленского

Порошенко не стал комментировать спор с Зеленским в прямом эфире

Фото: Сегодня

Президент Украины Петр Порошенко оценил результаты первого тура выборов главы государства, в котором он получил поддержку около 16% избирателей, а победил шоумен Владимир Зеленский с результатом более 30% голосов.

На совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель украинский президент заявил, что не считает результат конкурента "чем-то особенным".

"Я хотел бы подчеркнуть, что во втором туре есть два победителя – те кандидаты, которые прошли во второй тур, в том числе это и Петр Порошенко", – заявил он.

Глава государства отметил, что высокие результаты Зеленского стали "выбором украинского народа, который надо уважать".

"То, что у нас несистемные политики получают определенные результаты, я думаю, что это и пример некоторых европейских стран и не является чем-то особенным", – добавил украинский президент, заверив, что есть необходимость борьбы за голоса избирателей.

Порошенко подчеркнул также, что кандидатам нужно наметить очень важную программу, и именно этим сейчас занимается его команда, "чтобы иметь дебаты, чтобы украинцы не покупали "кота в мешке", а делали осознанный выбор и поддерживали реального, а не виртуального кандидата".

Кроме того, он предположил, что все зрители телепередачи, во время которой произошел его спор с Зеленским, сделали свои выводы и дали соответствующую оценку.

"Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их и сделали, и дали соответствующую оценку", – резюмировал Порошенко, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что будет ждать его 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский". А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного". Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате и месту дебатов, когда они будут присутствовать оба.

Стоит добавить, что, согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – считаются просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".





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