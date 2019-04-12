Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Украина выбирает президента: Порошенко оценил результаты Зеленского

Сегодня, 17:57

Порошенко не стал комментировать спор с Зеленским в прямом эфире

Фото: Сегодня

Президент Украины Петр Порошенко оценил результаты первого тура выборов главы государства, в котором он получил поддержку около 16% избирателей, а победил шоумен Владимир Зеленский с результатом более 30% голосов.

На совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель украинский президент заявил, что не считает результат конкурента "чем-то особенным".

"Я хотел бы подчеркнуть, что во втором туре есть два победителя – те кандидаты, которые прошли во второй тур, в том числе это и Петр Порошенко", – заявил он.

Глава государства отметил, что высокие результаты Зеленского стали "выбором украинского народа, который надо уважать".

"То, что у нас несистемные политики получают определенные результаты, я думаю, что это и пример некоторых европейских стран и не является чем-то особенным", – добавил украинский президент, заверив, что есть необходимость борьбы за голоса избирателей.

Порошенко подчеркнул также, что кандидатам нужно наметить очень важную программу, и именно этим сейчас занимается его команда, "чтобы иметь дебаты, чтобы украинцы не покупали "кота в мешке", а делали осознанный выбор и поддерживали реального, а не виртуального кандидата".

Кроме того, он предположил, что все зрители телепередачи, во время которой произошел его спор с Зеленским, сделали свои выводы и дали соответствующую оценку.

"Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их и сделали, и дали соответствующую оценку", – резюмировал Порошенко, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что будет ждать его 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский". А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного". Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате и месту дебатов, когда они будут присутствовать оба.

Стоит добавить, что, согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – считаются просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, Порошенко, Зеленский, президентские выборы, выборы президента, выборы-2019

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: Порошенко оценил результаты Зеленского". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кучма объяснил, почему на дебатах избирателям будет интереснее послушать Зеленского

Сегодня, 17:29

За Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет, говорит экс-президент

Новый язык дипломатии: после "дебатов" Порошенко с Зеленским соцсети взорвались

Сегодня, 13:24

В соцсетях бурно отреагировали на разговор кандидатов в президенты во время прямого эфира

Назван единственный регион Украины, где Зеленский не победил

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Надя Дорофеева оголила грудь и завела сеть

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского

В Украину возвращаются заграничные магазины – что откроется

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Наливайченко высказался по поводу второго тура выборов

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку