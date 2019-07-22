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На 11-м округе в Виннице предприниматель Пашковский побеждает самовыдвиженца Кудлаенко

22 июля, 12:08

Разрыв между кандидатами составляет почти 10%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №11 в Виннице, при подсчитанных 30,97% протоколов, лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Максим Пашковский с 24, 31% (3 402 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Сергей Кудлаенко – за него отдали голоса 15, 96% избирателей (2234 голосов).  

Напомним, Пашковский Максим Игоревич родился 24 марта 1983 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Панчер Солюшнс", беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, Винница, результаты, округ

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