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В ЦИК объяснили низкую явку избирателей на выборах

22 июля, 11:03

Летний период – это не единственная причина

Фото: AFP

Более низкая, чем в предыдущие периоды, явка избирателей на парламентских выборах 2019 года объясняется летним периодом, внеочередность выборов и общемировой тенденции к снижению интереса граждан к выборам. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга в Киеве.

"Явка избирателей на участки сейчас составляет чуть менее 50% – 49,8%, хотя для Украины это необычно низкий показатель, надо учитывать, что это летний период, во-первых, и во-вторых, это внеочередные выборы, которые довольно неожиданными были для украинского общества и поэтому, по нашему мнению, это не является большой проблемой или каким-то большим изменением векторов", – отметил Радченко. 
По его словам, явка на выборах в 2014 году составила 52,5%, в 2012 году – почти 58%. 

При этом он добавил, что снижение показателя явки избирателей от одной кампании в другую – это общемировая тенденция, которая не обошла и Украину. 

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, голосование, явка , парламентские выборы

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