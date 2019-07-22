На 14-м округе в Винницкой области "слуга народа" Борзова опережает самовыдвиженца Кушнира

Разрыв между кандитатами составляет более 10 %

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №14 в Винницкой области, при подсчитанных 64,81% протоколов, лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Борзова с 28,81% (12587 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Анатолий Кушнир – за него отдали голоса 16,87% избирателей (7371 голос).

Напомним, Борзова Ирина Наумовна родилась 28 августа 1982 года в городе Винница, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа ".

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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