На 14-м округе в Винницкой области "слуга народа" Борзова опережает самовыдвиженца Кушнира
Разрыв между кандитатами составляет более 10 %
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе №14 в Винницкой области, при подсчитанных 64,81% протоколов, лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Борзова с 28,81% (12587 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Анатолий Кушнир – за него отдали голоса 16,87% избирателей (7371 голос).
Напомним, Борзова Ирина Наумовна родилась 28 августа 1982 года в городе Винница, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа ".
Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".
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