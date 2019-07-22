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На 13 округе в Винницкой области нардеп Юрчишин с большим отрывом побеждает "слугу народа" Максименко

22 июля, 12:47

Разрыв между кандидатами составляет более 10 %

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №13 в Винницкой области, при подсчитанных 57,44% протоколов, лидирует нардеп-самовыдвиженец Петр Юрчишин с 38,79% (11060 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Юрий Максименко – за него отдали голоса 24,92% избирателей (7105 голосов).  

Напомним, Юрчишин Петр Васильевич родился 13 июля 1958 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Хмельник Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, кандидаты, ЦИК, результаты, Винницкая область

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