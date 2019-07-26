На 195-м округе в Черкасской области "слуга народа" Арсенюк победил самовыдвиженца Курбета

Разрыв между лидером и конкурентом превысил 24 процента

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 195 в Черкасской области после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец партии "Слуга народа" Олег Арсенюк с результатом 41,11% (29 612 голосов). На втором месте оказался самовыдвиженец Евгений Курбет – за него отдали голоса 27,01% избирателей (19 458 голосов).

Напомним, Арсенюк Олег Алексеевич родился 21 августа 1986 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, коммерческий директор ООО "Берег-2007", беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа" .

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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