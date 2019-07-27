На 216-м округе в Киеве "слуга народа" Забуранная уверенно победила самовыдвиженца Павлика

Разрыв между первым и вторым местом составил более 21%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 216 в Киеве после подсчета 100% протоколов победила выдвиженец от партии "Слуга народа" Леся Забуранная с результатом 40,53% (28 294 голосов). На втором месте оказался самовыдвиженец Виталий Павлик – за него отдали голоса 19,36% избирателей (13 517 голосов).

Напомним, Забуранная Леся Валентиновна родилась 22 августа 1981 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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