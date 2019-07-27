Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На 216-м округе в Киеве "слуга народа" Забуранная уверенно победила самовыдвиженца Павлика

27 июля, 14:33

Разрыв между первым и вторым местом составил более 21%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 216 в Киеве после подсчета 100% протоколов победила выдвиженец от партии "Слуга народа" Леся Забуранная с результатом 40,53% (28 294 голосов). На втором месте оказался самовыдвиженец Виталий Павлик – за него отдали голоса 19,36% избирателей (13 517 голосов).

Напомним, Забуранная Леся Валентиновна родилась 22 августа 1981 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, выборы, Рада, ЦИК, мажоритарка, мажоритарный округ, подсчет голосов, результаты выборов

Вы сейчас просматриваете новость " На 216-м округе в Киеве "слуга народа" Забуранная уверенно победила самовыдвиженца Павлика". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состав и фракции новой Верховной Рады: полный список народных депутатов

Сегодня, 11:01

Фракции политических партий и отдельные группы в будущем парламенте

Портрет Верховной Рады IX созыва: больше женщин, новых депутатов и молодежи

25 июля, 11:30

В новый состав парламента проходят только 82 депутата прошлого созыва – остальные будут там впервые

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

По каким ролям известен Камерон Бойс?

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Будет тепло и мокро: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 29 июля дожди с грозами пройдут на западе и на севере Украины

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Сегодня, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

"Путину нужна Украина в постоянном огне": интервью с Романом Безсмертным

25 июля, 07:50

Выход из ситуации, которая называется война, заключается в реализации концепции "безопасная реинтеграция"

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

Анджелина Джоли показала, как стильно носить черный летом

Жизнь без газа из РФ: "Нафтогаз" готовится к окончанию контракта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь