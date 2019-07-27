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На 218-м округе в Киеве уверенно победил "слуга народа" Гурин

27 июля, 15:27

Разрыв между первым и вторым местом превысил 20%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 218 в Киеве после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин с результатом 41,50% (28 796 голосов). На втором месте оказалась самовыдвиженка Виктория Муха – за нее отдали голоса 21,35% избирателей (14 816 голосов).

Напомним, Гурин Дмитрий Александрович родился 24 марта 1982 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег Киев, выборы, Рада, ЦИК, мажоритарка, мажоритарный округ, подсчет голосов, результаты выборов, результаты голосования

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Сегодня

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