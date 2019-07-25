Изюминки списков политсил, которые проходят в Раду: от призера Олимпиады до командира медбата

От "Слуги народа" в парламент идут борец с руандийскими корнями и режиссер, от "Батькивщины" — экс-глава футбольный Премьер-лиги, а с "ЕС" — крымскотатарский активист

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В новую Верховную Раду IX созыва проходят волонтеры, айтишники, футбольные функционеры, режиссер... "Сегодня" знакомит читателей с некоторыми яркими лицами нового украинского парламента.

"Слуга народа" №4: Давид Арахамия, 40 лет, волонтер, предприниматель

Основатель крупной IT-компании. В 2014-м вместе со знакомыми открыл сайт сбора средств для военных из 79-й бригады, запустив инициативу "Народный проект". За первый год деятельности проекта удалось собрать 100 млн грн. Награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

"Слуга народа" №10: Жан Беленюк, 28 лет, спортсмен, чемпион мира по греко-римской борьбе

Первый депутат Верховной Рады с руандийскими корнями (по линии отца). Многократный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Критикует условия подготовки спортсменов в Украине, награжден орденами "За заслуги" II и III степеней.

"Слуга народа" №23: Гео Лерос, 30 лет, режиссер, арт-куратор, советник президента

Был советником министра информационной политики Юрия Стеця и советником по вопросам культуры мэра Киева Виталия Кличко. Является куратором создания около 70 муралов. Последний громкий проект — серия муралов на станции метро "Осокорки" в столице, которые понравились не всем культурным деятелям.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" №12: Юлий Иоффе, 78 лет, народный депутат шести созывов

Самый старший нардеп ВР, который откроет первую сессию нового созыва. В 1992-м был назначен первым вице-премьер-министром Украины. В общей сложности был парламентарием шести созывов — с I по IV и двух последних. На выборах

2004-го был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" №35: Ренат Кузьмин, 52 года, адвокат и экс-первый зам Генерального прокурора

Первый зам генпрокурора в 2010-2014 годах и замсекретаря СНБО в 2013-2014. В 2014-м ГПУ подозревала его в организации незаконного задержания Юрия Луценко. Сейчас против Кузьмина открыто дело по подозрению в легализации имущества, приобретенного преступным путем. Он объявлен в розыск.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" №34: Илья Кива, 41 год, экс-глава отдела НП по борьбе с наркопреступностью

Экс-глава Социалистической партии. Воевал на Донбассе. Руководил полтавской ячейкой "Правого сектора", был помощником Дмитрия Яроша. Попадал в скандалы из-за привычки носить пистолет за поясом в публичных местах. Требовал вернуть уголовную ответственность за употребление наркотиков.

"Батькивщина" №3: Валентин Наливайченко, 53 года, экс-председатель СБУ

С 1994 по 2006 год работал на дипломатической службе. Был консулом в посольстве Украины в США и замглавы МИД. В 2006 назначен руководителем СБУ. В 2013 году обвинялся Генпрокуратурой в госизмене за якобы предоставление ЦРУ США секретных документов. Занял 12-е место на президентских выборах в этом году.

"Батькивщина" №16: Виталий Данилов, 52 года, экс-президент футбольной Премьер-лиги

Дважды был народным депутатом (VI и VII созывов), при этом неизменно шел в команде Юлии Тимошенко. Был одним из руководителей футбольных клубов "Металлист" и "Харьков". Работал президентом украинской Премьер-лиги с 2008 по 2016 год. В 2014-м получил наградной пистолет "Форт-17"

"Батькивщина" №22: Алена Шкрум, 31 год, юрист, правозащитник, народный депутат

Училась в университете Пантеон-Сорбонна (Франция) и Кембриджском университете (Великобритания). Принимала участие в деле опального олигарха Бориса Березовского против прокремлевского бизнесмена Романа Абрамовича. В VIII созыв парламента прошла по списку "Батькивщины".

"Европейская солидарность" №7: Яна Зинкевич, 24 года, командир медбатальона "Госпитальеры"

В 2014 году, в возрасте 18 лет, основала медицинское подразделение "Госпитальеры", которое вошло в состав ДУК "Правый сектор". Организация предоставляет медпомощь бойцам и гражданскому населению в зоне боевых действий. В 2015-м на трассе Днепр — Донецк попала в ДТП, получив множественные тяжелые травмы.

"Европейская солидарность" №8: Ахтем Чийгоз, 54 года, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

В 2002—2010-х был членом Совета представителей крымскотатарского народа при президенте Украины. В 2015-м задержан спецслужбами РФ по статье "Организация массовых беспорядков" и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. В 2017-м его передали Турции, а турки вернули в Украину.

"Европейская солидарность" №17: Владимир Арьев, 44 года, народный депутат, экс-вице-президент ПАСЕ

Начинал работу фоторепортером украинской и российской служб BBC в Киеве. В 2007-м впервые прошел в ВР по спискам блока "Наша Украина — Народная самооборона". В 2015-м избран главой украинской делегации в ПАСЕ, два года руководил там комитетом по культуре, науке, образованию и медиа.

"Голос" №3: Кира Рудик, 33 года, операционный директор одной из IT-компаний

Окончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии", работала тестировщицей программного обеспечения. Позже руководила киевским офисом IT-фирмы, специализировавшейся на выпуске умных дверных звонков. Компанию в феврале 2018 года за 1 млрд долларов купил Amazon.

"Голос" №7: Ярослав Юрчишин, 38 лет, общественный и политический деятель

Политикой занялся в 2007-м, став помощником одного из нардепов. В 2014-м избран членом правления, а потом и исполнительным директором украинского филиала Transparency International. Входил в Совет общественного контроля при НАБУ и конкурсную комиссию Антикоррупционной прокуратуры.

"Голос" №10: Ольга Стефанишина, 36 лет, активистка, экс-замглвы Минздрава

Была директором Благотворительного фонда "Пациенты Украины", работала в Нацкомитете Красного Креста и была активным лоббистом внедрения медреформы.

Напомним, новости "Сегодня" ведут подробную хронологию: Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.

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