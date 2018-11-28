Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов

Сегодня, 11:58

Выборы президента пройдут в Украине 31 марта 2019 года – как и было запланировано до введения военного положения


Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление № 9342 о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Как указано на сайте парламента, постановление подписано 28 ноября и теперь имеет номер 2631-VIII.

"Согласно пункту 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года", – говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня принятия. Верховная Рада проголосовала за это постановление вечером 26 ноября, после голосования за введение военного положения в стране.

Президент Украины Петр Порошенко принял решение сократить срок действия военного положения с 60 суток до 30-ти, чтобы не препятствовать началу президентской кампании в установленные сроки.

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Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".
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