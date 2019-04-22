Победа Зеленского на выборах: появилась реакция Литвы

Президент Даля Грибаускайте обещала продолжить поддержку Украины на пути реформ

Даля Грибаускайте. Фото: Flickr

После фактической победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Вильнюс продолжит оказывать политическую поддержку Киеву.

Об этом на своей странице в Twitter написала литовский президент Даля Грибаускайте, поздравив Зеленского с его результатом.

"Поздравляю избранного президента Украины. Литва продолжит оказывать поддержку украинскому народу", — написала она.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также обещал, что его страна поможет Украине сохранить курс на реформы и евроатлантическую интеграцию. 25 апреля у него запланирован визит в Киев.

Напомним, что по факту на данный момент ЦИК обработала 97,24% протоколов. Согласно подсчету 17 987 349 голосов, Зеленский получает 73,15% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,52%.

Стоит отметить, что с победой в президентской гонке Зеленского также поздравил глава Белого дома Дональд Трамп. Как сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, американский президент лично позвонил в Киев с поздравлениями.

Более подробно о реакции мировых лидеров на результаты президентских выборов в Украине вы можете узнать в статье "Сегодня".

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