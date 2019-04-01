Подпись пустых бюллетеней и сумка с деньгами возле участка: какие нарушения зафиксировали на Донбассе
В Славянске за зданием одного из избирательных участков было обнаружено сумку с деньгами и документацией, связанной с выборами
На Донбассе в течение дня выборов полиция открыла семь уголовных производств. Сотрудники Национальной полиции зафиксировали в Мирнограде, Доброполье, Торецке, Краматорске, Славянске и Великой Новоселке случаи нарушения избирательного процесса. Об этом сообщает ОПОРА.
Пресс-секретарь полиции Донецкой области Иванна Ященко рассказала детали о нарушениях. В частности, в Краматорске, проверяя сообщение о якобы заминированный автомобиль, в его салоне было обнаружено более 560 поддельных бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов.
В Славянске за зданием одного из избирательных участков было обнаружено сумку с деньгами и документацией, связанной с выборами, поэтому было открыто уголовное производство по ст. 160 Уголовного кодекса Украины "Подкуп избирателей".
В Доброполье представитель одной из политических сил рассказал сотрудникам Нацполиции, что председатель избирательной комиссии заставляет подписывать пустые бюллетени. Проводится досудебное расследование по ст. 158 Уголовного кодекса Украины "Фальсификация избирательных документов".
В Торецке двое молодых людей пытались сжечь бюллетени. Один человек пытался скрыть бюллетень за одеждой. Эти факты расследуются по ч. 2 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины "Незаконное использование избирательного бюллетеня".
Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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