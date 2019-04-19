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Порошенко выступил против легализации оружия

Сегодня, 22:03

Президент выступил категорически против того, чтобы украинцы вооружались огнестрельным оружием

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Общественном телевидении, заявил, что он негативно относится к легализации короткоствольного оружия для самозащиты украинцев.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос одесского активиста Сергея Стерненко, отметившего, что многие законопослушные граждане страны становятся жертвами вооруженных преступников.

"В Украине огромное количество нелегального оружия, связанного с войной. Это создает опасность на улицах. Как главнокомандующий Вооруженных сил Украины я подчеркиваю, что наличие короткоствольного оружия на руках украинцев точно не добавит безопасности", – заявил глава государства.

По его словам, "на сегодняшний день наличие оружия незаконно", и, по его мнению, "регистрация должна быть даже усложнена".

"Я уверен, что оружие с улиц должно быть изъято. Я готов к более предметной дискуссии, но моя политическая позиция в том, что это не обеспечивает безопасности, а наоборот увеличивает уровень преступности", – отметил Порошенко.

Он добавил, что является категорическим противником легализации оружия и заверил, что "очень рад, что большая часть украинцев меня в этом поддерживает".

"Нужно усиливать компетенцию органов безопасности, и именно эти структуры должны обеспечивать безопасность. Право на ношение оружия должно быть только у тренированных и подготовленных людей", – резюмировал действующий президент.

Напомним, что завершая свое выступление на "Олимпийском", Порошенко призвал украинский народ объединиться после выборов вне зависимости от своих политических предпочтений.

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Тег выборы, оружие, Порошенко, легализация, президентские выборы, выборы-2019

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