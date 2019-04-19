Порошенко услышал от Зеленского "абсолютные штампы России"

Действующий президент считает, что глава государства не должен говорить о "повстанцах ЛНР и ДНР"

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Ответы участника второго тура президентских выборов в Украине, шоумена Владимира Зеленского во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля полностью строились на штампах российской пропаганды.

Так считает его оппонент, действующий глава государства Петр Порошенко перед началом дебатов на Общественном телевидении, куда он прибыл прямиком со стадиона.

"Я услышал от Владимира Зеленского сегодня абсолютные штампы России – когда кандидат в президента за два дня до выборов говорит про "повстанцев ДНР и ЛНР", тем самым признавая, что у нас якобы нет России и у нас идет гражданская война. Вот что я хотел подчеркнуть", – сказал он.

По словам Порошенко, он не услышал от Зеленского никакой конкретики по его программе и планам на главном посту в стране, и не знает приедет ли его оппонент в студию, но сам он настроен на участие в предусмотренных законом дебатах.

Глава государства также подчеркнул, что после стадиона, где ему приходилось кричать в микрофон, в студии ему уже говорить тяжело. Несмотря на это, он он настроен на "честные дебаты" на Общественном.

Напомним, что завершая свое выступление на "Олимпийском", Порошенко призвал украинский народ объединиться после выборов, все зависимости от своих политических предпочтений.

Мы также писали, что по данным полиции дебаты кандидатов в президенты собрали на НСК "Олимпийский" более 22 тысяч человек. Ситуация сохранялась спокойная и находилась под контролем правоохранителей.

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