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Порошенко заручился поддержкой двух третей украинских полярников на станции "Академик Вернадский"

Сегодня, 00:40

Явка на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" составила 100%

Фото: Pixabay

Стали известны предварительные результаты подсчета голосов украинских полярников на станции "Академик Вернадский". Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

По итогам голосования на выборах президента Украины на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" действующий глава государства Петра Порошенко заручился поддержкой двух третей голосов избирателей, тогда как за второго кандидата Владимира Зеленского отдала свои голоса треть принявших участие в волеизъявлении.

Согласно публикации в аккаунте "Опоры" в соцсети Твиттер, за Порошенко проголосовали восемь участников 24-й Украинской антарктической экспедиции, еще четверо полярников проголосовали Зеленского.

Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщали, что явка на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" составила 100% – проголосовали все 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции – 12 человек.

Как сообщалось, в первом туре выборов президента Украины 31 марта на станции "Академик Вернадский" проголосовали 34 полярника. Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента, однако не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.


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Тег выборы, президент, Антарктида, Вернадский, выборы президента, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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