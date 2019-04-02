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Послы G7 назвали выборы в Украине демократичными и безопасными

Сегодня, 11:02

Дипломаты стран "Большой семерки" приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по правам человека

Фото: AFP
Послы G7 назвали выборы в Украине демократичными и безопасными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/22c/33f/5ca22c33f0ecf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/22c/33f/5ca22c33f0ecf.jpg Новости Дипломаты стран "Большой семерки" приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по правам человека

Послы стран "Большой семерки" (G7) одобрили выводы ОБСЕ относительно первого тура президентских выборов в Украине, которые показали свободное волеизъявление граждан и конкуренцию между кандидатами.

Соответствующее заявление обнародовали в Twitter.

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в тексте.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

ЦИК обработал 98,06% протоколов, подсчитав 18 509 890 голосов. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 598 370 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,93% (2 948 857 голосов). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 478 610 голосов).

Во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег большая семерка, G7 , выборы 2019

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