Пять миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента – ЦИК

Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях

Фото: AFP

Пять миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента – ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a0/d18/5ca0a0d184c8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a0/d18/5ca0a0d184c8b.jpg 2019-03-31T14:17:00+03:00 Новости Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях

Почти пять миллионов украинцев уже отдали свой голос за одного из кандидатов в президенты Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ЦИК Олег Конопольский.

По его словам, явка, согласно последним данным, составляет 16,65%.

"Получили бюллетени для голосования 4 млн 848 тысяч 926 граждан, что составляет 16.65%", – отметил он.

Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях. Там явка – более 20%. К регионам-лидерам по активности присоединились Черниговская и Черкасская области. А вот по-прежнему не спешат идти в избирательные участки жители Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В этих регионах явка составляет около 10%.

Отметим, ЦИК будет работать без перерыва, пока не подсчитает все голоса.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента Украины и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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