Решили проверить на прочность. Под Киевом сорвали пломбу с урны с бюллетенями
По региону жалуются, что члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают к прикованным к постели больным людям
На одном из избирательных участков в Белой Церкви официальный наблюдатель сорвал пломбу с урны для голосования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Соответствующее сообщение поступило в полицию от полицейского, который нес охрану общественного порядка во время голосования на этом ТИК. Установлено, что 55-летний местный житель сорвал пломбу с урны для голосования, объясняя свои действия тем, что изъявил желание проверить пломбу на прочность", - говорится в сообщении.
Фото: полиция Киевской области
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи документируют правонарушение.
В полиции отметили, что по состоянию на 10:00 31 марта к правоохранителям Киевской области поступило девять сообщений от граждан. По мнению заявителей, печати не соответствуют на урнах, члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают к прикованным к постели больным людям, чтобы те проголосовали по месту жительства. Также выявлены правонарушения по размещению агитации на избирательных участках.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. В органы полиции поступило уже 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
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