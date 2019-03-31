Решили проверить на прочность. Под Киевом сорвали пломбу с урны с бюллетенями

По региону жалуются, что члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают к прикованным к постели больным людям

Фото: Нацполиция

Решили проверить на прочность. Под Киевом сорвали пломбу с урны с бюллетенями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/076/326/5ca076326406c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/076/326/5ca076326406c.jpeg 2019-03-31T11:20:00+03:00 Новости По региону жалуются, что члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают к прикованным к постели больным людям

На одном из избирательных участков в Белой Церкви официальный наблюдатель сорвал пломбу с урны для голосования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Соответствующее сообщение поступило в полицию от полицейского, который нес охрану общественного порядка во время голосования на этом ТИК. Установлено, что 55-летний местный житель сорвал пломбу с урны для голосования, объясняя свои действия тем, что изъявил желание проверить пломбу на прочность", - говорится в сообщении.

Фото: полиция Киевской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи документируют правонарушение.

В полиции отметили, что по состоянию на 10:00 31 марта к правоохранителям Киевской области поступило девять сообщений от граждан. По мнению заявителей, печати не соответствуют на урнах, члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают к прикованным к постели больным людям, чтобы те проголосовали по месту жительства. Также выявлены правонарушения по размещению агитации на избирательных участках.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. В органы полиции поступило уже 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

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