Российские наблюдатели в Украине: известно, кого РФ попытается отправить

Елизавета Борисова и Кристина Богданова попытаются въехать из России в Украину на следующей неделе

Фото: УНИАН

Российские наблюдатели в Украине: известно, кого РФ попытается отправить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/714/e7e/5c5714e7e4fb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/714/e7e/5c5714e7e4fb2.jpg 2019-02-08T12:21:00+02:00 Новости Елизавета Борисова и Кристина Богданова попытаются въехать из России в Украину на следующей неделе

Член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения на президентских выборах в рамках миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от российского сегмента в рамках миссии на Украине", – утверждает он.

При этом Борисов заверил, что, отбирая кандидатов в миссию, Россия старалась "учесть рамки тех требований, которые предъявляет Киев при пропуске на границе, посылает из той социальной и половозрастной группы, чтобы исключить возможность, что могут возникнуть подозрения в работе на какие-то службы".

Напомним, накануне Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство.

Как мы уже писали, в ответ на это в Государственной Думе РФ обещали поднять этот вопрос на ближайшей сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

В свою очередь, в Бюро по демократическим институтам и правам человека решение Рады назвали противоречием международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

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