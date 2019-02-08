Российские наблюдатели в Украине: известно, кого РФ попытается отправить
Елизавета Борисова и Кристина Богданова попытаются въехать из России в Украину на следующей неделе
Член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения на президентских выборах в рамках миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.
"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от российского сегмента в рамках миссии на Украине", – утверждает он.
При этом Борисов заверил, что, отбирая кандидатов в миссию, Россия старалась "учесть рамки тех требований, которые предъявляет Киев при пропуске на границе, посылает из той социальной и половозрастной группы, чтобы исключить возможность, что могут возникнуть подозрения в работе на какие-то службы".
Напомним, накануне Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство.
Как мы уже писали, в ответ на это в Государственной Думе РФ обещали поднять этот вопрос на ближайшей сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
В свою очередь, в Бюро по демократическим институтам и правам человека решение Рады назвали противоречием международным принципам наблюдательного процесса за выборами.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российские наблюдатели в Украине: известно, кого РФ попытается отправить". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волкер посоветовал Украине допустить российских наблюдателей на президентские выборы
Волкер подчеркнул, что если наблюдателей из РФ не будет, то выборы можно поставить под сомнения
Волкер о российских наблюдателях на выборах: "Беспокойство Украины реально"
Американский дипломат считает обоснованной обеспокоенность Киева относительно присутствия россиян на выборах
Запрет наблюдателям РФ присутствовать на выборах в Украине: появилась реакция Москвы
Российский ЦИК направил в МИД России список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины
Российских наблюдателей на выборах не будет: Климкин сделал четкое заявление
В Киеве напомнили, что россияне уже организовывали незаконные выборы в Крыму и на Донбассе